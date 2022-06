Kajakář Prskavec vyhrál závod SP v Tacenu a vede pořadí seriálu

Tacen (Slovinsko) - Kajakář Jiří Prskavec vyhrál závod Světového poháru ve vodním slalomu v Tacenu a dostal se do čela hodnocení seriálu. Úřadující olympijský šampion a mistr Evropy dosáhl na úvodní pohárový triumf v sezoně, pátý v kariéře a první jinde než na domácí vodě v pražské Troji.

Devětadvacetiletý Prskavec postoupil do finále šestým časem, v rozhodující jízdě ale předvedl svůj nejlepší výkon v Tacenu. Díky jízdě bez dotyku branky porazil na technické trati zkrácené kvůli nízkému stavu vody o 1,37 sekundy domácího Slovince Martina Srabotnika. Třetí Jakub Grigar ze Slovenska ztratil už téměř pět sekund.

"V první jízdě jsem měl velice špatnou vodu, tam mi to nejelo, neteklo. Věřil jsem, že na to finále to přijde, že mi ta voda klouzne, a celkem se to tak dělo. Jel jsem výborně celou trať, ztratil jsem trošičku času na posledních dvou povodách, ale tam to někdy vychází a někdy ne. Ale v Tacenu to nemůže vycházet po celou jízdu. Myslím, že jsem zajel velice pěknou jízdu, a mám z toho radost," uvedl v tiskové zprávě Prskavec.

Český favorit potvrdil stoupající formu před červencovým mistrovstvím světa. V úvodním pohárovém závodu v Troji byl čtvrtý, minulý týden v Krakově při vítězství Víta Přindiše třetí a nyní si dojel pro první výhru v SP od loňské Troji.

"Letos se mi to zatím daří. Moje nejhorší umístění je vlastně doma v Troji, což mě do dneška mrzí. Na druhou stranu mi to tohle dost vynahrazuje, protože bylo krásné počasí, skvělí diváci a já jsem dokázal předvést jízdu, ze které mám radost," řekl Prskavec, jenž byl dnes na domácí vodě čtvrtý.

Minulou sobotu v Polsku se trio českých kajakářů vešlo mezi nejlepší pětici, tento výsledek ve Slovinsku nenapodobilo. Přindiš sice zajel v semifinále čistou jízdu, ale s odstupem 17 setin na desátého obsadil první nepostupové 11. místo. Mistr světa z roku 2017 Ondřej Tunka byl patnáctý.

V závodě kajakářek byla šestá Barbora Valíková a zaznamenala životní výsledek v seriálu. Sedmadvacetiletá slalomářka se dostala do finále závodu SP poprvé od roku 2018, kdy v Augsburgu dosáhla díky osmému místu na své dosavadní pohárové maximum. Ve finále měla jeden dotyk branky a zaostala o 5,67 sekundy za vítěznou Jessicou Foxovou.

"Finálová jízda nebyla vůbec podle představ. Někde nevyšla voda a to tady je hrozně znát. Na druhou stranu si myslím, že na to, že to bylo finále po dlouhé době, tak jsem se s tím zvládla popasovat docela dobře," řekla Valíková.

Další dvě Češky se do finálové desítky nevešly. Olympionička na kanoi Tereza Fišerová, jež závodí na kajaku mezi elitou první sezonu, nenavázala na druhou pozici z Krakova. S dvěma trestnými sekundami obsadila v semifinále 16. místo, k postupu jí chybělo 2,18 sekundy. Třetí Češka Veronika Vojtová neprojela branku a skončila s velkou ztrátou poslední třicátá.

"Samozřejmě mě to mrzí. Staly se tam tři chybičky, plus přišel dotek. A bohužel to nestačilo. Řekla bych, že na kajaku se mi tady moc dobře nejezdí, je to takové utahané. Oproti tomu na singlu dokážu tu vodu využít, tak doufám, že zítra to bude lepší než dnes," řekla Fišerová směrem k nedělní kanoi.

Fišerová navzdory dnešnímu nezdaru udržela průběžné druhé místo v SP za Foxovou, jež vyhrála i třetí závod kajakářek v sezoně. Hvězdná Australanka porazila o 2,78 sekundy Britku Mallory Franklinovou, třetí byla Ukrajinka Viktorija Usová. Ani jedna z deseti kajakářek neměla čistou finálovou jízdu, z toho tři závodnice dostaly padesátisekundovou penalizaci za neprojetí branky.

V neděli program SP zakončí závody na kanoi a v extrémním slalomu.

Muži:

K1: 1. Prskavec (ČR) 79,79 (0), 2. Srabotnik (Slovin.) -1,37 (0), 3. Grigar (SR) -4,82 (0), ...v semifinále 11. Přindiš, 15. Tunka (oba ČR).

Průběžné pořadí SP (po 3 z 5 závodů): 1. Prskavec 154, 2. Kauzer (Slovin.) 144, 3. Přindiš 125, ...9. Tunka 96.

Ženy:

K1: 1. Foxová (Austr.) 94,24 (2), 2. Franklinová (Brit.) -2,78 (2), 3. Usová (Ukr.) -3,34 (2), ...6. Valíková -5,67 (2), v semifinále 16. Fišerová, 30. Vojtová (všechny ČR).

Průběžné pořadí SP (po 3 z 5 závodů): 1. Foxová 180, 2. Fišerová 126, 3. Usová 120, ...11. Valíková 76, 24. Hilgertová 50, 29. A. Galušková 36, 53. Vojtová (všechny ČR) 5.