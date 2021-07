Kajakář Prskavec vyhrál semifinále a suverénně postoupil do boje o zlato

Tokio - Kajakář Jiří Prskavec suverénně postoupil do finále olympijského závodu ve vodním slalomu v Tokiu. Osmadvacetiletý obhájce bronzu z Ria de Janeiro i přes dvousekundovou penalizaci za dotek branky vyhrál semifinále a do bojů o medaile zasáhne jako úplně poslední.

"Doufal jsem, že mě ještě někdo porazí, protože jsem nechtěl jet poslední. Na druhou stranu je to trošku sen, dát to z poslední pozice," řekl Prskavec České televizi. Úřadující mistr světa i Evropy zajel o 3,57 sekundy nejrychlejší čas, o dvě sekundy z náskoku jej připravil "šťouch" na brance číslo 21. "Byl strašně malinký. Věděl jsem o něm, ale nebyl jsem si jistý, jestli je už zahrnutý v čase, takže jsem to musel tlačit do cíle. Jinak bych (závěr) asi trošičku vypustil," uvedl hlavní favorit na olympijské zlato.

Pokud semifinálový výkon zopakuje, mezi trojicí nejlepších by neměl chybět. "Čas bez ťuku by byl hodně rychlý a myslím si, že by byl medailový. Někdo ale může ulítnout. Ani já jsem to tam nerval. Myslím si, že vítězný čas bude výše, ale na medaili by měl stačit," dodal Prskavec.

Už v semifinále nečekaně skončil Ital Giovanni de Genaro, který byl v kvalifikaci druhý. Dnes ale dostal na kanále Kasai čtyři trestné sekundy a obsadil 14. místo.

Finále je na programu od 9:00 SELČ.