Kajakář Prskavec si třetím místem v Tacenu upevnil vedení v SP

Tacen (Slovinsko) - Kajakář Jiří Prskavec skončil třetí v závodu Světového poháru ve vodním slalomu v Tacenu a upevnil si vedení v seriálu. Exmistr světa ve Slovinsku navázal na stříbro z úvodního dílu v Londýně, na stupních vítězů chyběl jen minule v Bratislavě.

Čtvrté místo zbylo tentokrát na mistra Evropy Víta Přindiše, Vavřinec Hradilek v nepovedeném semifinále obsadil 31. místo s velkým odstupem na finálovou desítku.

Přindiše mimo pódium odsunul Prskavec, který jako vítěz semifinále startovní pole uzavíral. Oba čeští reprezentanti se na trati dopustili dotyku branky a Prskavce to stálo vítězství, protože s dvousekundovou penalizací měl na první místo odstup 1,87 sekundy.

S bronzem na těžké trati byl ale Prskavec spokojený. "Tady v Tacenu to ne vždycky vychází. Já si myslím, že jsem vodu měl výrazně horší než v semifinále, ale celkem všechno se mi povedlo udělat tak, aby to bylo ještě dost rychlé. Na některých místech, kde voda tolik nerozhodovala, tak se mi to podařilo dohnat a za třetí místo jsem moc šťastný. Myslím, že dnes to je maximum, co jsem mohl předvést," hodnotil.

Přindiš svůj výsledek označil za skvělý. "Čtvrté místo je asi lepší, než jsem si za tu jízdu zasloužil. Zase jsem se nevyvaroval doteku. Ale i tak mi to tam moc neklouzalo, trošku jsem se s tím víc pral než v první jízdě. Tak to tady v Tacenu někdy je," uvedl v tiskové zprávě.

Třetí triumf pro italský vodní slalom o tomto víkendu vybojoval Giovanni de Gennaro o pět setin před domácím Peterem Kauzerem. V sobotu se z prvenství radovali kanoista Roberto Colazingari a kajakářka Stefanie Hornová.

Zbylé zlato dnes vybojovala v peřejích kanálu na řece Sávě australská kanoistka Jessica Foxová a ujala se vedení v SP. Mistryně světa si vynahradila sobotní semifinálový nezdar na kajaku, ve kterém je také úřadující světovou šampionkou, a připsala si vůbec první triumf v sezoně. Kateřina Havlíčková byla v semifinále pět sekund za postupem dvanáctá, hned za ní se umístila Jana Matulková.

Světový pohár bude pokračovat až o posledním prázdninovém víkendu v německém Markkleebergu a týden nato 6.-8. září vyvrcholí v pražské Troji.

Výsledky SP ve vodním slalomu v Tacenu (Slovinsko):

Muži:

K1: 1. De Gennaro (It.) 83,10 (0 tr. sekund), 2. Kauzer (Slovin.) -0,05 (0), 3. Prskavec -1,87 (2), 4. Přindiš -3,19 (2), ...v semifinále 31. Hradilek (všichni ČR).

Průběžné pořadí SP (po 3 z 5 závodů): 1. Prskavec 149, 2. Kauzer 137, 3. Málek (SR) 126, ...9. Přindiš 92, 19. Hradilek 53.

Ženy:

C1: 1. J. Foxová (Austr.) 103,6 (4), 2. Wolffhardtová (Rak.) -1,16 (0), 3. Leibfahrthová (USA) -7,63 (2), ...v semifinále 12. Havlíčková, 13. Matulková (obě ČR).

Průběžné pořadí SP (po 3 z 5 závodů): 1. J. Foxová 142, 2. Wolffhardtová 112, 3. Satilaová (Braz.) 107, ...12. Havlíčková 68, 13. Fišerová 67, 21. Říhová (obě ČR) 55, 37. Matulková 30.