Kajakář Prskavec se před olympiádou ujistil o dobré formě

Praha - Kajakář Jiří Prskavec se dnešním vítězstvím na Světovém poháru v Troji ujistil, že je sedm týdnů před olympijským závodem v dobré formě, která by měla ještě gradovat. V Praze závodil z plného tréninku a nebral to jako olympijskou generálku. Zejména v cílové rovince ve finále ještě cítil rezervy.

Finálová jízda mu nesedla tolik jako ta semifinálová. "Mně to úplně nejelo nahoře. Chtěl jsem to urychlit v místě, kde jsem to urychlit neměl. Pak se to se mnou trochu vezlo. Věděl jsem, že ztrácím, tak jsem to pak musel dohánět," popisoval novinářům se zlatou medailí na krku. Na prvním mezičase ztrácel na Giovanniho de Gennara 63 setin. Ve zbytku tratě byl o více než sekundu rychlejší než Ital a vyhrál o 45 setin. Vyplatilo se mu riskovat. "Musel jsem to zkracovat, pokud jsem chtěl konkurovat nejlepším," poznamenal.

Stálo ho to ale hodně sil, kterých vzhledem k pokračujícímu olympijskému tréninku nemá nazbyt. "Kdyby to bylo do cíle o pár metrů dál, tak mě DeGennaro musel smáznout, protože já už jsem vůbec nemohl," svěřil se. Právě tohle se může po vyladění formy výrazně zlepšit. "Pak to na jeden záběr trochu víc popojede a člověk má hned větší rezervu a jistotu v jízdě," vysvětlil.

Dnešní triumf byl pro bronzového medailistu z Ria velkým povzbuzením směrem k Tokiu, kde bude patřit k velkým českým medailovým nadějím. "Já to fakt jedu z tréninku, takže o to víc je to příjemné, že i tak na to mám. Cítil jsem, že kdyby mi jízda vyšla, mám tam třeba ještě dvě vteřiny, což je parádní a ujištění, že jdu správným směrem. To moc potěší," pochvaloval si.

Osvědčila se také nová loď, kterou má připravenou pro olympiádu. "Teď už bych řekl, že jsme si opravdu sedli a že to i bylo vidět. Byl jsem schopen reagovat na změny, když to úplně nevyšlo, a to je samozřejmě nejdůležitější. Tu dráhu jedeme tak těsnou, že vždycky plus minus pár centimetrů pojedeme jinak, a je potřeba, aby člověk to dokázal vyřešit tak, aby to ani nebylo vidět. Myslím si, že to už jsme se spolu naučili," uvedl osmadvacetiletý kajakář. "Doufám, že ještě oba dva zvládneme ve zdraví cestu do Tokia, a pokud to tak bude, tak věřím, že spolu můžeme závodit moc pěkně," dodal.

Do dějiště olympijských her se vydá začátkem července. Před tím bude trénovat doma v Brandýse nad Labem a v Troji. To je jeho obvyklý režim. Tím, že nejezdil na všechny tréninky do Prahy, v týdnu zmátl zahraniční závodníky. "Divili se: 'Tys tady byl přes týden jenom dvakrát, ty netrénuješ?' Říkal jsem, že dřu, ale doma. Nechci se tady motat těm našim. Tak to bylo vtipné," vyprávěl. Na devátou ráno se kvůli zácpám do Prahy přesouvá nerad, takže dopoledne většinou tráví na brandýské trati. Odpoledne pak na Vltavě.

Necelé dva měsíce před olympiádou má dobrou váhu. Pomáhá mu k tomu i běhání a vynechání sladkostí. "Manželka nekupuje vůbec sladké. Nebo schovává, já nevím, ale nemůžu ho doma vůbec najít. Fakt mě to trápí a hrozně trpím. Ale možná se to podepisuje na váze nejvíc," dodal.