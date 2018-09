Seu d'Urgell (Španělsko) - Český kajakář Jiří Prskavec se stal celkovým vítězem Světového poháru ve vodním slalomu. Mistr světa z roku 2015 a bronzový z olympijských her v Riu de Janeiro obsadil ve finále ve španělském Seu d'Urgell třetí místo, a to mu bohatě stačilo na to, aby udržel vedení. Poslední závod vyhrál Ital Giovanni De Gennaro.

Australanka Jessica Foxová po sobotním vítězství na kajaku získala celkové prvenství i na kanoi a jako první má ve Světovém poháru zlatý double. Tereza Fišerová k vítězství na deblkanoi s Jakubem Jáněm přidala v singlu celkově čtvrté místo.

Obhájce trofeje Vít Přindiš obsadil ve finále kajakářů sedmé místo. Luboš Hilgert skončil v semifinále čtrnáctý a do finále se nevešel. Už dopoledne překvapivě vypadli i oba Prskovcovi přemožitelé z Ria Brit Joe Clarke a Slovinec Peter Kauzer i dosud druhý kajakář Světového poháru Polák Dariusz Popiela.

Prskavcovi by ve finále stačilo i osmé místo, ale přesto jel naplno a s čistou jízdou obsadil třetí místo. V této sezoně měl ze všech kajakářů nejvyrovnanější formu. Nejhůře skončil čtvrtý v Liptovském Mikuláši, třetí místa obsadil v Krakově a Seu d´Urgell, druhá místa v Augsburgu a Tacenu.

Trojnásobná mistryně světa na kanoi Jessica Foxová nenašla přemožitelku ani v pátém letošním závodě a trofej vybojovala s velkým bodovým náskokem. Fišerová, vicemistryně světa z roku 2017, sice v semifinále na trati musela udělat eskymáka, ale sedmé místo na postup stačilo. Finále se jí nepovedlo, trať projela se čtyřmi doteky, což znamenalo až šesté místo a pokles o jednu příčku v celkovém hodnocení. Kateřina Havlíčková, která vyhrála Světový pohár v roce 2014, po velké chybě obsadila v semifinále 18. místo a do finále nepostoupila.

Finálové závody SP ve vodním slalomu v Seu d'Urgell:

Muži:

K1: 1. De Gennaro (It.) 93,28 (0), 2. Delfour (Austr.) -0,59 (0), 3. Prskavec -2,34 (0), ....7. Přindiš -3,14 (2), v semifinále 14. Hilgert (všichni ČR).

Konečné pořadí SP (po 5 závodech): 1. Prskavec 304, 2. Biazizzo (Fr.) 242, 3. Přindiš 222, ...16. Hilgert 148, 30. Tunka (ČR) 92.

Ženy:

C1: 1. J. Foxová (Austr.) 111,14 (2), 2. Franklinová (Brit.) -1,04 (2) , 3. Weratschnigová (Rak.) -3,58 (2), ...6. Fišerová -18,25 (8), ...v semifinále 18. Havlíčková (obě ČR).

Konečné pořadí SP (po 5 závodech): 1. J. Foxová 360, 2. Franklinová 243, 3. Wolffhardtová (Rak.) 242, 4. Fišerová 228. ...26. Havlíčková 68, 31. Matulková 56, 44. Říhová 29, 54. Satková (všechny ČR) 17.