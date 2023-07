Kajakář Prskavec je mistrem Evropy, Fišerová vybojovala bronz

Krakov - Kajakář Jiří Prskavec se stal pošesté mistrem Evropy ve vodním slalomu. Na Evropských hrách v Krakově obhájil třicetiletý reprezentant loňský triumf a zároveň zajistil České republice účastnické místo na olympijských hrách v Paříži v příštím roce. V závodě žen skončila třetí Tereza Fišerová, jež na Evropských hrách zkompletovala medailovou sbírku.

Sedmé místo ve finále obsadil Jakub Krejčí, který do boje o medaile postoupil jako druhý nejlepší semifinalista po Prskavcovi. Úřadující mistr světa Vít Přindiš po 18. místě v semifinále v bojích o medaile chyběl stejně jako třináctá Antonie Galušková a pětadvacátá Amálie Hilgertová.

Prskavec získal pro českou výpravu na Evropských hrách šesté zlato. Zopakoval titul z Liptovského Mikuláše, šampionem se stal také v letech 2020, 2016, 2014 a 2013, kdy triumfoval rovněž v Krakově.

Tentokrát po čisté jízdě porazil o 1,39 sekundy Švýcara Martina Dougouta. Vyhovovala mu fyzicky náročná trať. "Hlavně když v závěru jsou nějaká silová místa, kdy už ostatní nemůžou, tak já v tu chvíli dělám, co mám, a doháním ztrátu z horních částí tratě. Jsem hrozně spokojený s tím, jak jsem tady jezdil. Bylo jasné, že to bude pekelně vyrovnané a že tam člověk musí udělat opravdu úplně maximum a musí někde zariskovat. Já jsem si to dovolil a myslím, že tím jsem vyhrál," řekl Prskavec.

Šestý evropský titul pro něj měl zvláštní význam, protože se zároveň jednalo o zlato z Evropských her, kde měl vodní slalom premiéru. "Tím, že tu máme i olympijskou nominaci, tak je to rozhodně hodně velký závod. Myslím, že všichni tady cítíme, že je to něco víc, že to není standardní Evropa. Je to možná na úrovni mistrovství světa, i když tady samozřejmě někteří zahraniční závodníci chybějí," řekl.

Třetí skončil Brit Joseph Clarke, který zaostal za vítězem o 1,59 sekundy. O titul připravila olympijského šampiona z Ria 2016 dvousekundová penalizace za dotyk hned v první brance.

Pětadvacetiletá Fišerová jako jediná ve finále sjela trať bez dotyku branky. Úřadující olympijská vítězka a mistryně světa Ricarda Funková z Rakouska si pro titul a účastnické místo na OH dojela i s jedním "šťouchem". Stříbrná Klaudia Zwoliňská z Polska chybovala dokonce dvakrát. Fišerovou i tak za sebou nechala o více než sekundu, od zlata českou závodnici dělilo 3,25 sekundy.

Fišerová získala první individuální kajakářskou medaili na velké seniorské akci a na Evropských hrách navázala na zlato z hlídek na kánoi a stříbro z týmového závodu na kajaku. Mezi dospělými dosud sbírala individuální cenné kovy z MS nebo ME na kánoi, na kajaku se poprvé do dospělé reprezentace prosadila loni a v dnešním závodě si dojela pro životní úspěch. "Já jsem se dneska ráno probudila a dělala jsem si srandu, že mi bronzová ještě chybí, že bych ji tam mohla dát. Ale upřímně, to byl opravdu takový vzdálený sen," řekla s úsměvem.

Mistrovství Evropy a Evropské hry ve vodním slalomu v Krakově - K1: Muži: 1. Prskavec (ČR) 88,21 (0 tr. sekund), 2. Dougoud (Švýc.) -1,39 (0), 3. Clarke (Brit.) -1,59 (2), ...7. Krejčí -6,17 (2), v semifinále 18. Přindiš (oba ČR). Ženy: 1. Funková (Něm.) 99,09 (2), 2. Zwoliňská (Pol.) -1,97 (4), 3. Fišerová -3,25 (0), ...v semifinále 13. A. Galušková, 25. Hilgertová (obě ČR).