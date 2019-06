Kajakář Prskavec byl druhý v úvodním závodu SP v Londýně

Londýn - Kajakář Jiří Prskavec obsadil v úvodním závodu Světového poháru vodních slalomářů v Londýně druhé místo. Úřadující vicemistr světa nestačil jen na domácího Josepha Clarka, olympijského vítěze z Ria de Janeiro. V závodě kanoistek byla Tereza Fišerová šestá.

Prskavec zajel ve finále na kanále, na němž se stal v roce 2015 mistrem světa, čistou a rychlou jízdu. Coby druhý muž z dopoledního semifinále startoval šestadvacetiletý Čech jako předposlední a s jistotou druhého místa čekal, zda ho překoná poslední kajakář na startu Clarke. Britskému závodníkovi se to podařilo o 86 setin sekundy. Třetí skončil Němec Hannes Aigner.

"Jelo se mi velmi dobře. Tady v Londýně to asi nemůže nikdy vyjít odshora až dolů. Je důležité se co nejvíce přiblížit optimu. Myslím, že až na spodní část tratě se mi to povedlo a stříbro je super," uvedl Prskavec na svazovém webu.

Ve finále byl Prskavec jediným českým zástupcem. Semifinále totiž nevyšlo Vítu Přindišovi, který do Londýna přijel jako čerstvý mistr Evropy i první muž světového žebříčku. Osudnou se mu stala protivodná šestá branka, kterou při nájezdu trefil pádlem. Průjezd mezi rozkývanými tyčemi vyhodnotili rozhodčí jako neplatný, takže následovala padesátisekundová penalizace. Bez ní by byl ve finále. A Vavřinci Hradilkovi v kanále, na kterém vybojoval před sedmi lety olympijské stříbro, nestačila čistá jízda na lepší než 18. místo.

Ve finále kanoistek dostala Fišerová čtyřsekundovou penalizaci za dva dotyky branky a byla šestá s odstupem 11,63 sekundy za Britkou Mallory Franklinovou. Domácí závodnice navázala na sobotní vítězství mezi kajakářkami a triumf z mistrovství Evropy. Jedinou porážku jí v dosavadních dvou letošních velkých závodech uštědřila na ME v kategorii kajakářek Amálie Hilgertová. Také Fišerová byla ve finálové desítce jedinou Češkou, Eva Říhová a Kateřina Havlíčková vypadly v semifinále.

"Bylo to celkem dobré, ale pak přišel nešťastný šťouch na páté brance. Myslím, že mi tam tak nešťastně fouklo. Pak jsem jela celkem v klidu, ale pak přišel další šťouch a velké podjetí. Takže chyby tam byly velké. Ale jinak jsem s časem spokojená, protože se mi zdál na to, co jsem tam jela, dost rychlý," řekla Fišerová.

Úvodní díl SP skončil téměř absolutním triumfem domácích vodáků, kteří nevyhráli jen v kategorii kanoistů, kde byli dva Britové na pódiu za vítězným Němcem Siderisem Tasiadisem.

Pětidílný seriál, jenž vyvrcholí v září finálovým závodem v Praze, pokračuje příští víkend v Bratislavě.

Úvodní závod SP ve vodním slalomu v Londýně:

Muži:

K1: 1. Clarke (Brit.) 90,35 (0 trestných sekund), 2. Prskavec (ČR) -0,86 (0), 3. Aigner (Něm.) -1,69 (0), ...v semifinále 18. Hradilek, 38. Přindiš (oba ČR).

Ženy:

C1: 1. Franklinová 106,82 (0), 2. Woodsová (obě Brit.) -0,63 (0), 3. J. Foxová (Austr.) -6,80 (4), ...6. Fišerová -11,63 (4), v semifinále 18. Říhová, 28. Havlíčková (všechny ČR).