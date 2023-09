Kajakář Přindiš na MS bojoval s příliš lehkou tratí, která stírá rozdíly

Londýn - Až příliš snadná byla pro kajakáře Víta Přindiše kvalifikační trať na mistrovství světa ve vodním slalomu. Obhájce titulu nemohl prodat své silné stránky, jako je technická vyspělost nebo vytrvalost. V rozhovoru s českými novináři doufal, že na semifinále a následné boje o medaile připraví pořadatelé šampionátu v Londýně obtížnější výzvu.

"Na této lehoučké trati by to bylo hrozně těžké závodit s takovými hodně silovými typy," řekl Přindiš. Stavitelé kvalifikační trati postavili před slalomáře jen málo problémů. "Je tam hrozně málo technických pasáží, které by se musely nějakým způsobem řešit. Všechny povodné branky jsou plus minus za sebou, není tam moc na co se připravovat, nějak se na to štelovat. Je to o tom propálit to silou a někomu to klouzne líp, někomu míň," popisoval Přindiš.

Protivodné branky jsou postavené ve válcích, což zrychluje jízdu. "Ta trať má 80 vteřin, normálně by měla mít minimálně 90 podle pravidel ICF. Deset vteřin je hodně velký rozdíl. Tím pádem míň lidem dojde (síla), nedělají takové chyby v závěru tratě. Pro mě jako technického jezdce, který není tak extrémně silově vybavený, je lepší, když oni udělají chyby v závěru, který si já dokážu většinou pohlídat," doplnil Přindiš.

Kajakáři nastupovali do kvalifikace po nezdaru českých kajakářek v první jízdě, ale Přindiš z toho nervózní nebyl. "Říkal jsem si, že my jsme natolik kvalitní, že tu nejsme do počtu, ale měli bychom bojovat o ta přední umístění. Chtěl jsem tady předvést dobrou jízdu a nemyslel jsem na to, že bych nepostoupil," svěřil se.

Roli obhájce světového titulu nevnímá. "Já to tak neberu. Startuju s dvojkou, patřím mezi favority, ale to, že jsem vyhrál loni, je v tuto chvíli jedno. Já musím postoupit dneska, což se podařilo. Odpočinout do soboty, připravit se na sobotu a ideálně postoupit do finále a tam se pokusit zabojovat zase o dobré umístění," plánoval.

Na světový šampionát, který je zároveň olympijskou kvalifikací, dorazila stovka kajakářů. "Ten počet narůstá o závodníky, kteří přijedou z trošku exotičtějších zemí. Je tady plné zastoupení Jihoafrické republiky, jsem koukal. Ti normálně na Světové poháry nebo na mistrovství, když to není olympijská kvalifikace, nejezdí. Ti kluci, co o semifinále bojují, jsou plus minus to samé, co jezdí ty vrcholné závody. Řekl bych, že ta úroveň je stejná, ale všichni jsou v top formě za tu sezonu, nejlíp připraveni," konstatoval Přindiš.