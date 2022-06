Kajakář Přindiš dojel na SP v Tacenu druhý v extrémním slalomu

Tacen (Slovinsko) - Kajakář Vít Přindiš obsadil druhé místo v extrémním slalomu na Světovém poháru v Tacenu. Tereza Fišerová skončila ve Slovinsku čtvrtá. Všech pět kanoistů vypadlo v semifinále a nezopakovalo úspěchy z předchozích závodů. Nejblíže k finálové desítce z nich měla Fišerová, která na 11. místě zaostala za postupem o více než sekundu. Zvítězili Slovák Alexander Slafkovský a Britka Mallory Franklinová, která nově vede SP kanoistek před Fišerovou.

Přindiš ve finále extrémního slalomu těsně nestačil pouze na Švéda Isak Öhrströma a po vítězství v klasickém závodě v Krakově se podruhé v sezoně prosadil na stupně vítězů. Fišerovou odsoudila ke čtvrté příčce neprojetá úvodní branka, přesto se ujala průběžného vedení v seriálu. Vyhrála Britka Kimberley Woodsová.

"Já jsem si skoro myslel, že vyhraju, protože jsem měl docela dobrou taktiku, že jsem jel úplně do jiné protivody. I si myslím, že jsem vyjížděl jako první, ale ta pravá lajna byla prostě pomalá. Ale jsem rád za to druhé místo, že jsem tady nezůstával tak dlouho a nejedu domů s prázdnou,“ uvedl Přindiš v tiskové zprávě svazu.

Fišerová, jež v závodě kanoistek vyhrála úvodní SP v Praze a na mistrovství Evropy získala bronz, předtím na trati zkrácené kvůli nízkému stavu vody doplatila na tři dvousekundové penalizace za dotek branky. Do finále se vinou velkého zaváhání a dvou doteků nedostala ani hvězdná Australanka Jessica Foxová, která skončila hned za Fišerovou.

"To 11. místo není úplně hezké. Nicméně ta jízda byla docela dobrá. Akorát tam přišly tři doteky s tím, že se dvěma souzním, s jedním ne, tak je to takové hořké," uvedla Fišerová.

Dosud vedoucí žena seriálu Martina Satková minula tři branky a v semifinálové třicítce obsadila předposlední místo. "Mně se dneska nepodařil skok. Asi tam byl velký náklon, který mě srazil z vlny dolů, a minula jsem první dvě brány. Ale řekla jsem si, že tu jízdu dojedu," řekla Satková, jež v průběžném hodnocení seriálu klesla na čtvrté místo.

Z trojice českých kanoistů dopadl nejlépe devatenáctý Jan Větrovský, který v Tacenu zastoupil Václava Chaloupku, jenž se rozhodl raději trénovat před obhajobou titulu na červencovém mistrovství světa v Augsburgu. Adam Král sice zajel čistě, ale pomalejší čas jej srazil na 22. místo. Stříbrný olympionik z Tokia Lukáš Rohan si připsal čtyři šťouchy a uzavřel semifinálovou třicítku.

"Z mé strany se tam stala velká chyba, po které jsem se musel hodně vracet do brány. Měl jsem tam už hodně dlouhou stopu a v tu chvíli bylo jasné, že to na finále stačit nemůže. Což mě mrzí, ale bohužel se to stane," uvedl Rohan.

Muži:

C1: 1. Slafkovský (SR) 86,27 (0 trest. sekund), 2. Božič -0,17 (2), 3. Savšek (oba Slovin.) -0,56 (2), ...v semifinále 19. Větrovský, 22. Král, 30. Rohan (všichni ČR).

Průběžné pořadí SP (po 3 z 5 závodů): 1. Božič 147, 2. Savšek 147, 3. Gestin (Fr.) 143, ...13. Rohan 80, 20. Chaloupka 55, 25. Heger (oba ČR) 44, 37. Větrovský 24, 39. Král 21.

Extrémní slalom: 1. Öhrström (Švéd.), 2. Přindiš (ČR), 3. Delassus (Fr.), ...v semifinále 8. Tunka (ČR).

Průběžné pořadí SP (po 3 z 5 závodů): 1. Clarke (Brit.) 109, 2. Öhrström 84, 3. Bowers (Brit.) 78, ...5. Přindiš 68, 12. Prskavec 46, 22. Tunka 27, 28. Heger (všichni ČR) 13.

Ženy:

C1: 1. Franklinová (Brit.) 96,52 (0), 2. Leibfarthová (USA) -1,75 (0), 3. Liliková (Něm.) -4,99 (0), ...v semifinále 11. Fišerová, 29. M. Satková, Morenová (všechny ČR) vyřazena v kvalifikaci.

Průběžné pořadí SP (po 3 z 5 závodů): 1. Franklinová 154, 2. Fišerová 117, 3. Leibfarthová 115, 4. M. Satková 107, ...28. G. Satková 44, 31. Matulková (obě ČR) 31, 56. Morenová 2.

Extrémní slalom: 1. Woodsová (Brit.), 2. Kühnleová, 3. Wolffhardtová (obě (Rak.), 4. Fišerová, ...v čtvrtfinále 10. M. Satková, 16. Valíková, Vojtová (všechny ČR) vyřazena v kvalifikaci.

Průběžné pořadí SP (po 3 z 5 závodů): 1. Fišerová 150, 2. N. Foxová (Austr.) 130, 3. Kühnleová 90, ...7. M. Satková 59, 34. Valíková 9, 52. A. Hilgertová 4, 56. Vojtová 4, 60. Galušková (všechny ČR) 2.