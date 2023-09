Kajakář Přindiš byl třetí v Seu a v čele SP slalomářů vystřídal Prskavce

Seu d'Urgell (Španělsko) - Kajakář Vít Přindiš obsadil třetí místo na Světovém poháru ve vodním slalomu v Seu d'Urgell a třetí umístění na stupních vítězů za sebou jej před posledním závodem vyneslo do čela průběžného pořadí seriálu. Dosavadní lídr Jiří Prskavec neuspěl, v semifinále neprojel branku a skončil ve Španělsku v poli poražených. Jakubovi Krejčímu chybělo na 12. místě 26 setin k finálové účasti.

Česká ženská jednička na kajaku Tereza Fišerová pro změnu dostala padesátisekundovou penalizaci ve finále a skončila desátá. Ve třetí desítce pořadí se po semifinálovém nezdaru umístily Antonie Galušková a Amálie Hilgertová.

Závody vyhráli dvojnásobný mistr světa a stříbrný olympijský medailista z Ria de Janeiro 2016 Peter Kauzer ze Slovinska a Slovenka Eliška Mintálová, jež o šest setin porazila hvězdnou Jessicu Foxovou z Austrálie a slaví první triumf v kariéře.

Úřadující mistr světa Přindiš byl nejprve druhý v semifinále a k medailovému umístění se prodral i s jedním dotykem branky ve finálové jízdě. "Po nějakých osmi, devíti jízdách jsem šťouchnul," podotkl v televizním rozhovoru český reprezentant.

Pocity ze závodu měl smíšené. "Jsem hrozně zklamaný z toho startu. Měl jsem tady dva skvělé starty (v kvalifikaci a semifinále), nahoře prvních šest bran. V téhle finálové jízdě jsem se tam protrápil, bylo to hrozné. Pak jsem musel začít víc riskovat. Ve dvanáctce jsem se zadrhl, prostě jsem šel na riziko. Ale zbytek mi klouznul hezky a hlavně mi nedošly síly, což je důležité. Jsem rád, že jsem zajel dobrý závod. A medaile je krásný bonus," uvedl.

Dvousekundovou penalizaci obdržel i stříbrný Brit Joseph Clarke, oba by čistou jízdou nechali Kauzera za sebou. Přindiš skončil třetí po druhých místech v Praze a Tacenu a posunul se do čela průběžné klasifikace SP. Má ale jen jednobodový náskok před vítězem prvního závodu sezony Giovannim de Gennarem z Itálie, Prskavec se propadl až na čtvrté místo, posunul se před něj i olympijský vítěz z Ria Clarke.

Prskavec byl v předchozích dvou závodech SP jediným Přindišovým přemožitelem, ale v Seu celkově neprožil povedený víkend. V dějišti, kde v roce 2019 získal titul mistra světa, neuspěl už v pátečním semifinále mezi kanoisty a nejhorší výsledek v sezoně zaznamenal i ve své parádní disciplíně. Kvůli padesátisekundové penalizaci za chybu v šesté brance obsadil mezi 40 účastníky až 38. místo.

"Odnesl mě proud zleva a strčil jsem tam (jen) půlku hlavy... Velká chyba a mrzí mě to, protože tady v Seu to mám rád. Ale nějak jsem neměl poslední tři dny dobrej pocit z ježdění, tak doufám, že si teď trochu odpočinu a že to bude dobrý na mistrovství světa," řekl Prskavec v České televizi s připomínkou šampionátu, který bude za necelé tři týdny hostit Londýn. Pak ještě bude následovat o prvním říjnovém víkendu finále Světového poháru ve Francii.

SP ve vodním slalomu v Seu d'Urgell (Španělsko):

Muži:

K1: 1. Kauzer (Slovin.) 89,36 (0 tr. sekund), 2. Clarke (Brit.) -1,08 (2), 3. Přindiš -1,54 (2), ...v semifinále 12. Krejčí, 38. Prskavec (všichni ČR).

Průběžné pořadí SP (po 4 z 5 závodů): 1. Přindiš 194, 2. De Gennaro (It.) 193, 3. Clarke 173, 4. Prskavec 170, ...9. Krejčí 131.

C1 - průběžné pořadí SP (po 4 z 5 závodů): 1. Beňuš (SR) 192, 2. Božič 178, 3. Savšek (oba Slovin.) 157, ...6. Prskavec 134, 9. Chaloupka 115, 35. Rohan 36, 41. Heger 28, 53. Kratochvíl (všichni ČR) 15.

Ženy:

K1: 1. Mintálová (SR) 99,36 (0), 2. J. Foxová (Austr.) -0,06 (2), 3. Hornová (It.) -0,87 (0), ...10. Fišerová -55,56 (50), v semifinále 24. A. Galušková, 28. Hilgertová (všechny ČR).

Průběžné pořadí SP (po 4 z 5 závodů): 1. J. Foxová 188, 2. Liliková (Něm.) 185, 3. Zwoliňská (Pol.) 162, ...10. Fišerová 114, 15. Hilgertová 86, 23. A. Galušková 60, 33. Vojtová 38, 50. M. Satková 15, 80. Nesnídalová (všechny ČR) 2.

C1 - průběžné pořadí SP (po 4 z 5 závodů): 1. J. Foxová 214, 2. Liliková 176, 3. Usová (Ukr.) 153, ...6. Fišerová 123, 14. T. Kneblová 91, 23. M. Satková 66, 26. G. Satková 65, 39. Říhová 25, 45. Matulková (všechny ČR) 21.