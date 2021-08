Kajakář Dostál vykročil za další olympijskou medailí, v Tokiu je v semifinále

Praha - Kajakář Josef Dostál úspěšně vstoupil do olympijských her v Tokiu a po vítězství v úvodní rozjížďce na kilometrové trati si zajistil přímý postup do úterního semifinále. Osmadvacetiletý český reprezentant na kanálu Sea Forest Waterway obhajuje stříbrnou medaili z Ria de Janeiro, již s předstihem ale vyhlásil útok na zlato, které mu jako jediné ve sbírce úspěchů chybí. Dostál je i dvojnásobným bronzovým medailistou na čtyřkajaku.

Čtyřnásobný světový šampion byl v první polovině trati třetí, paké ale bez větších problémů předjel Australana Thomase Greena i Artuura Peterse z Belgie, postoupil do semifinále a nemusí dnes absolvovat čtvrtfinále. Druhého Greena porazil Dostál o 2,15 sekundy.

"Jelo se dobře. Byl jsem favorit rozjížďky. Věděl jsem, že jak Australan, tak Artuur Peters jsou dobří v protivětru, který foukal celou dobu, ale věděl jsem, že budou 'chcípat' do finiše. Tak jsem se držel za nimi a jel jsem celkem klidnou jízdu," řekl Dostál. "Kolem 750 metrů jsem našel dobrý záběr a dostal se přes ně. Oni bojovali na krev o druhé postupové místo. Když jsem věděl, že mám náskok a jeden vzdal, tak jsem si zpomalil taky a nakonec z toho byl celkem pěkný čas."

Mezi dvojici přímých postupujících se naopak nedostali kanoisté Petr a Martin Fuksové, kteří dojeli třetí a ještě dnes se představí ve čtvrtfinále. Bratrská dvojice, která společně startuje na deblkanoi na OH poprvé, byla v první části závodu pátá, poté se posunula vpřed, na přímý postup ale nedosáhla. Čeští reprezentanti sice zkusili zaútočit na druhé Cayetana Garcíu a Pabla Martíneze ze Španělska, ti ale jejich útok odrazili a Češi pak viditelně šetřili síly na dnešní druhý start. Vyhráli suverénní Němci Sebastian Brendel a Tim Hecker.

Výsledky rychlostní kanoistiky na OH v Tokiu

(jízdy s českou účastí:

Muži - rozjížďky:

1000 m:

C2: 1. Brendel, Hecker (Něm.) 3:42,774, ...3. M. Fuksa, P. Fuksa (ČR) -10,282.

K1: 1. Dostál (ČR) 3:37,342.