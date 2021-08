Kajakář Dostál stříbro z Ria neobhájil, v Tokiu skončil na kilometru pátý

Tokio - Kajakář Josef Dostál obsadil ve finále závodu na 1000 metrů na olympijských hrách v Tokiu páté místo a neobhájil stříbro z Ria de Janeiro. Z vítězství se radoval úřadující mistr světa Bálint Kopasz z Maďarska, druhý skončil jeho krajan Adam Varga a bronz vybojoval Fernando Pimenta z Portugalska. Kanoisté Petr a Martin Fuksovi obsadili ve finále B na kilometru druhé místo a celkově skončili desátí.

Osmadvacetiletý Dostál chtěl v Tokiu útočit na olympijské zlato, které mu ve sbírce úspěchů jako jediné chybí, finálový závod se ale čtyřnásobnému světovému šampionovi nevydařil. Po opakovaném startu byl mimo medailové pozice na všech mezičasech, ve finiši sice zkoušel útočit na třetí místo, ale snahu ještě před závěrem vzdal.

"Chtěl jsem jít o zlato. Dal jsem do toho všechno. Nepřemýšlel jsem nad tím, že bych mohl být druhý třetí, ne že bych to nechtěl, ale chtěl jsem vyhrát. Došlo mi. Neměl jsem na to," řekl vyčerpaný Dostál, kterého od čtvrté olympijské medaile v kariéře dělily více než čtyři sekundy.

Petr a Martin Fuksovi se na deblkanoi do bojů o medaile na kilometrové trati neprobojovali. Po pátém místu v semifinále se představili ve finále B, kde skončili druzí a celkově desátí.

"Náš cíl a sen bylo dostat se do velkého finále mezi osm nejlepších. V semifinále jsme makali, co to šlo. Dali jsme si osobní rekord, po téhle stránce nám nemůže být nic vytknuto. Kluci ve světě byli rychlejší, s tím se musíme smířit," řekla Martin Fuksa a dodal: " Už jen to, že jsme tady, je za odměnu. Teď musíme na debla zapomenout a soustředit se na singl."

Závod na C2 ovládli Kubánci Serguey Torres a Fernando Jorge, kteří v závěru předstihli dlouho vedoucí čínskou dvojici Liou Chao, Čeng Pcheng-fej. Favorizovaní Němci Sebastian Brendel a Tom Hecker skončili i přes mocný finiš třetí. Třiatřicetiletý Brendel bude na čtvrté olympijské zlato v kariéře útočit ještě na singlu. Před pěti lety v Riu na kilometrové trati ovládl závody singlkanoistů i deblkanoistů.

Již třetí olympijský triumf v kariéře na trati 200 metrů si v Japonsku připsala novozélandská kajakářka Lisa Carringtonová, která navázala na vítězství z Londýna a Ria. Dvaatřicetiletá hvězda rychlostní kanoistiky na kanále Sea Forest Waterway následně ovládla společně s Caitlin Regalovou i závod deblkajakářek na 500 metrů. Carringtonová bude v Tokiu ještě startovat ve dvou disciplínách - pětistovku pojede i na singlu a ve čtyřkajaku.