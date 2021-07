Kajakář Dostál chce z Tokia olympijské zlato, snad mu včas dorazí loď

Praha - Kajakář Josef Dostál je jednou z největších českých olympijských nadějí a trojnásobný bronzový medailista z her pod pěti kruhy má nejvyšší ambice. V singlkajaku chce útočit na zlato a rád by se prosadil i s Radkem Šloufem v deblkajaku. Před cestou na přípravný kemp Češi řeší problém s loděmi, které mají při cestě do Japonska zpoždění.

Osmadvacetiletý Dostál míří na třetí olympiádu a nikdy se nevracel s prázdnou. Jeden bronz si v posádce čtyřkajaku přivezl z her v Londýně v roce 2012 a dva přidal před pěti lety v brazilském Riu de Janeiro - znovu uspěl se čtyřkajakem a poprvé se radoval na singlkajaku.

"V kanoistice mi chybí už jenom vyhrát olympiádu, to je samozřejmě velký sen. Udělal jsem všechno, abych vyhrál a jen se uvidí, co soupeři," řekl Dostál a dodal: "Chci vyhrát, proč bych tam jinak jezdil? Nechci být čtvrtý pátý. Chtěl bych vyhrát na singlu a na deblu z toho mít radost."

Do Japonska zamíří Dostál a Šlouf už v neděli. Tři týdny se budou připravovat v Susaki a bydlet v loděnici přímo u kanálu. "Budeme tam v bublině mimo. Do olympijské vesnice se přesuneme dva dny před závodem. Odmakáme si závody a pofrčíme domů," řekl Dostál.

V posledních dnech před odletem je trápí problém s loděmi. Obě své závodní poslali už začátkem května do Portugalska, odkud je stejně jako soupeřům lodí převážejí do Japonska. "Už tam měly být, ale budou mít zpoždění asi deset dnů, což je docela malér," řekl Dostál.

Kajakářům hrozilo, že by neměli na čem trénovat. Dostál si zajistil náhradní singlkajak, na kterém už v Japonsku trénoval. "Stejný typ, loď je hodně podobná. Možná bych jel olympiádu na japonské lodi," zamyslel se Dostál, ale jedním dechem dodal, že by měl raději na závod svoji.

Větší problém je s deblkajakem, jehož náhradu v Japonsku nenajdou. "A představa, že jsme na soustředění a tři čtvrtě doby nemáme na čem jezdit, by byla hrozná. Udělali jsme jako sportovci maximum a teď by nás mělo zdržet, že nepřijdou lodě, to by mě hodně štvalo," řekl Šlouf.

Po jednání by měl v pátek z Prahy odletět jejich druhý deblkajak. "Snad dorazí víceméně na start kempu. Doufám, že tam loď bude a budeme trénovat," řekl Šlouf. Češi tak možná budou mít v Japonsku dvě lodě a budou si vybírat, na které pojedou. "Na tréninkové jezdíme celé léto, tak už bych to neměnil," řekl Šlouf. Dostál nechá případné rozhodnutí na svém parťákovi.

Po úspěšném Světovém poháru v Szegedu se Dostál a Šlouf připravovali tři týdny v Livignu, poté v Račicích a Kadani. Formu zatím Dostál ještě nemá. "Což je dobře. V tréninku mi to jezdí rychle, ale šlo by to rychleji. Dáváme si pořádně do těla," řekl. Věří, že se na závod ideálně nachystá. "Jde jen o to, abych si odpočinul. Před závody bude volna dost, což mám rád."

Dostál má individuální závody na olympiádě 2. a 3. srpna, se Šloufem pojedou 4. a 5. srpna. "Voda bude slaná a teplá. Je to přehrazená zátoka, měl by foukat protivítr. Když to řeknu papírově, pro mě ideální podmínky," konstatoval Dostál. Odložení olympiády o rok mu prospělo. "Jsem trošku víc vyježděnej a tolik kilometrů jsem nikdy nenapádloval," uvedl.

Kvůli omezením bude olympiáda jiná. Dostál bere opatření jako výhodu. "Budu se soustředit jen na výkon a nebudou mě rozrušovat jiné okolnosti. Doufejme, že vše bude v pořádku," řekl. V nadsázce ho trápí, že díky úspěšné kvalifikaci basketbalistů nebude patřit mezi nejvyšší české olympioniky. "S tím mám utrum a nebudu moct machrovat," vtipkoval.