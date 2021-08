Kajakář Dostál a bratři Fuksové na kanoi začnou v pondělí bojovat o medaile

Tokio - Čeští rychlostní kanoisté chtějí na olympijských hrách v Tokiu navázat na medailové úspěchy vodních slalomářů. Prvním krokem budou pondělní rozjížďky na singlkajaku a deblkanoi, finále jsou na programu v úterý. Sbírku medailí se pokusí v poslední den střeleckých soutěží rozšířit Petr Nymburský a Jiří Přívratský. Na žíněnce se představí jediný český zápasník Artur Omarov a do atletického programu zasáhnou tři české běžkyně na 1500 metrů.

Kajakář Josef Dostál nastoupí ve své hlavní disciplíně, v níž před čtyřmi lety vybojoval stříbro. Druhý byl i na posledním mistrovství světa před dvěma lety v maďarském Szegedu, kde ho porazil jen domácí Bálint Kopasz. Dostál má i dva olympijské bronzy ze čtyřkajaku, ale v Tokiu bude jeho druhou disciplínou deblkajak s Radkem Šloufem.

Deblkanoisté bratři Martin a Petr Fuksové na sebe výrazně upozornili v květnu čtvrtým místem při Světovém poháru, ale pro zkušenějšího Martina zůstává hlavním cílem singlkanoe, jejíž finále je na programu v sobotu. Zlaté medaile na mistrovství světa sbíral na neolympijské pětistovce, ale i na dvojnásobné trati má čtyři stříbrné a letos v Poznani se stal potřetí mistrem Evropy. V Riu de Janeiro obsadil páté místo, což pro něj bylo po předchozích výsledcích zklamání.

Omarov se v řecko-římském stylu v kategorii do 97 kilogramů utká o postup do čtvrtfinále s Maďarem Alexem Szökem, s nímž loni prohrál v semifinále Světového poháru v Bělehradě. Stejného soupeře měl i letos ve finále olympijské kvalifikace v Sofii, ale kvůli zranění nosu nenastoupil. V Případě postupu by ho čekal pravděpodobně dvojnásobný mistr světa Rus Musa Jevlojev. V těžké váze by Omarov v Tokiu rád napodobil Marka Švece, který po hrách v Pekingu v roce 2008 získal po diskvalifikaci soupeře dodatečně bronz. Zlato z Ria obhajuje Armén Artur Aleksanjan.

Přívratský už v Tokiu obsadil čtrnácté místo ve vzduchovce, ale třípolohová libovolná malorážka je jeho silnější disciplínou, což dokázal pátým místem na letošním mistrovství Evropy v Osijeku. Spolu s ním půjde do kvalifikace Nymburský, který byl na stejné střelnici pátý při Světovém poháru.

Pět medailových sad bude rozděleno v atletice. Hlavní pozornost poutá dálka, v níž se Američan JuVaughn Harrison pokusí napravit nezdar z dnešní výšky. Chorvatská diskařka Sandra Perkovičová bude bojovat o třetí olympijský triumf. Mimořádně náročný den má před sebou nizozemská běžkyně Sifan Hassanová, která na cestě k plánovaným třem zlatým medailím absolvuje ráno rozběhy na 1500 metrů a večer finále na 5000 m.

Na patnáctistovce budou o postup usilovat i tři české mílařky. Z nich má nejlepší letošní čas na kontě Diana Mezuliáníková ze španělské Huelvy 4:07,57, ale v Tokiu se poběží určitě o hodně rychleji. Vejít se mezi šestku postupujících z každého rozběhu bude hodně těžké i pro Kristiinu Mäki a Simonu Vrzalovou.

Celkem bude na začátku druhého olympijského týdne korunováno 22 vítězů. První medaile na velodromu získají nejlepší cyklistky v týmovém sprintu, vyvrcholí turnaj v badmintonu a finálovým parkurem pro 25 nejlepších jezdecká soutěž všestrannosti.

Česká olympijská účast v pondělí v Tokiu: 2:35 atletika - 1500 m ženy - rozběhy: Mäki, Mezuliáníková, Vrzalová 3:05 rychlostní kanoistika - rozjížďky C2 1000 m muži: M. Fuksa, P. Fuksa, 3:21 K1 1000 m muži: Dostál 4:30 sportovní střelba - libovolná malorážka 3x40 muži – kvalifikace: Nymburský, Přívratský 4:30 zápas - řecko-římský styl do 97 kg muži - 1. kolo: Omarov 10:00 jezdectví - všestrannost - parkur: Trunda, Příhoda 12:20 atletika - tyč ženy - kvalifikace: Maláčová