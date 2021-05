Kádr Zbrojovky na první ligu neměl, přiznal po sestupu kouč Dostálek

Brno - Podle trenéra Zbrojovky Richarda Dostálka je pod sestupem brněnských fotbalistů do druhé ligy podepsána celá řada důvodů. Tím hlavním ale podle bývalého reprezentanta může být to, že kádr nováčka nebyl dostatečně kvalitní na nejvyšší soutěž.

O sestupu Brna se matematicky rozhodlo dnes, kdy Teplice doma porazily České Budějovice 2:0 a Zbrojovka dvě kola před koncem už nemůže opustit sestupové příčky. "Rvali jsme se o záchranu do poslední chvíle, v pátek jsme uhráli bod v Liberci, víc jsme ovlivnit nemohli," řekl Dostálek v rozhovoru s ČTK.

Podle něj je na analýzu brzo, ale důkladný rozbor situace musí přijít. "Teď nechci něco zásadního plácnout, abych toho pak litoval a všichni to napadli," uvedl sedmačtyřicetiletý kouč.

Do sezony vstoupil jako asistent Miloslava Machálka, jehož pak v prosinci po 11 kolech vystřídal v pozici hlavního trenéra. "Už v létě začaly naše problémy, které nyní vyvrcholily. V Brně po postupu vznikla euforie, že s tímto kádrem můžeme v první lize uspět. Já jsem byl jedním z mála, který s tím nesouhlasil. Chtěl jsem posily, a ty nepřišly," přiznal Dostálek.

Jako příklad uvedl přípravu a začátek soutěže. "My jsme končili druhou ligu, nevěděli jsme, jak se bude pokračovat, zda bude baráž, či ne. Na ni jsme se chystali v době, kdy první liga nebyla dohraná," přiblížil tehdejší situaci.

S prvoligovou realitou se Zbrojovka srazila hned v prvním kole. "Za poločas jsme dostali od Sparty čtyři góly a poznali jsme, jak diametrální rozdíl je mezi oběma soutěžemi. To narušilo psychiku celého týmu na dlouhou dobu," upozornil Dostálek.

Poukázal i na to, jak s týmem na podzim zahýbal covid a absence. "Nehráli jsme dva zápasy po sobě ve stejném složení, do předzápasového testování jsme nevěděli, kdo bude moc nastoupit a kdo půjde do karantény," konstatoval rodák z Uherského Hradiště.

Brno na svém hřišti v sezoně vyhrálo jediný z dosavadních 16 duelů a s osmi body je nejhorším domácím celkem soutěže. "Měli jsme v řadě domácích zápasů spoustu šancí, ale srážela nás jednak produktivita a jednak neskutečné individuální chyby, pod které byli podepsáni i velmi zkušení hráči," vysvětlil Dostálek.

Zbrojovce zbývá v první lize odehrát ještě domácí utkání s Opavou a venkovní zápas na Spartě. Co bude dál, Dostálek netuší. "Je to věc majitele, jestli nás rozpráší, či jakou cestu zvolí. Já mám smlouvu ještě na rok," dodal někdejší záložník.