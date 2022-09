Kádr se moc nezměnil, což je před sezonou plus, řekl hradecký kapitán Smoleňák

Hradec Králové - Již do čtvrté sezony v řadě povede hokejisty Hradce Králové jako kapitán Radek Smoleňák. Pětatřicetiletý útočník s týmem v minulém ročníku ovládl základní část extraligy, poté ale Východočeši vyhořeli v play off. V nadcházející sezoně chce Smoleňák v klíčové fázi sezony uspět a věří, že k tomu Mountfieldu pomůže i konsolidovaný kádr, v němž se přes léto neodehrály výraznější změny.

"Většina kádru zůstala, což je jedině plus. Do sezony jsme vstoupili s tím, že jsme věděli, jak náročné bude léto a věděli jsme, jak chceme hrát. Nových kluků nebylo tolik, navíc někteří už tady byli, takže věděli, do čeho jdou," řekl Smoleňák na dnešní tiskové konferenci. "Na konec minulé sezony jsem se snažil rychle zapomenout, což s rodinou jde celkem rychle. Ale na druhou stranu to bude věc, která mě bude mrzet do konce kariéry. Sezona měla dopadnout úplně jinak. Jedeme dál a uvidíme, jak moc jsme se z toho poučili," doplnil.

Bývalý český reprezentant, který startoval na světovém šampionátu v roce 2015, ale nadcházející sezonu nebere jako reparát a nemyslí si, že by hradečtí hráči museli něco odčinit. "Nikomu jsme nic neslíbili, nikomu jsme nic neukradli, nikomu nic neudělali. Jen jsme si sami pokazili sezonu a pokazili jsme ji fanouškům. Teď do toho jdeme s čistým štítem, začínáme od nuly. Zase to bude o nás a o tom, kam až dokážeme dojít," řekl Smoleňák.

Pražský rodák před startem extraligy neřeší, jak na tom který klub je a kdo nejvíce posílil. "Vím, že se vracela spousta kluků, což je super pro fanoušky a pro úroveň extraligy. Teď ale každý kouká sám na sebe a my nejsme výjimka. Když budeme hrát proti Tampě, tak budeme hrát proti Tampě. A když proti Kolínu, tak proti Kolínu. My se musíme připravit a kdo bude stát proti nám, nám může být jedno," uvedl Smoleňák s úsměvem.

Hradecký klub se v extralize prezentuje rychlým kombinačním hokejem, Smoleňák byl přitom vždy spíše důrazným hráčem do brankoviště. "Jsem takový dinosaurus mezi malýma smetákama," rozesmál se. "Hokej se posouvá. Máme hodně velmi dobře bruslících útočníků, což je super a dá se na tom stavět. Na nás starších je, abychom se snažili adaptovat na hru a přizpůsobili se. Já vím, že umím něco jiného než tihle kluci a je to dobrý mix. Ze mě rychlobruslař nebude, což víme všichni," doplnil Smoleňák vážněji.

Přes léto se snažil upravit přípravu. "Cítím se super. Po loňském létu, kdy jsem byl skoro dva měsíce o berlích a nevěděl jsem, co se mnou bude, tak jsem měl plnohodnotnou přípravu. Pohrál jsem si s váhou a snažil jsem se dělat vše tak, abych byl připravený a byl platný," podotkl.

Do sezony jde o osm kilogramů lehčí. "Teď poznávám, zda je to dobré nebo ne. Dám tomu ještě týden a pak si to sám zhodnotím, jestli mám přibrat. Zatím se cítím dobře," řekl Smoleňák. Nižší hmotnost cítí i při soubojích před brankou. "Když se bude dařit, budeme vyhrávat a občas se to ode mě odrazí, tak to bude fajn. Když budeme prohrávat a já budu hrát prd, tak radši přiberu. Uvidíme. Já ale koukám spíše za Nový rok, jak to bude vypadat," dodal.