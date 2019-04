Praha - Obránce Tomáš Kundrátek z Davosu a útočník Hynek Zohorna z Pelicans Lahti rozšíří kádr české hokejové reprezentace v přípravě na květnové mistrovství světa na Slovensku. Oba se k výběru připojí ve Znojmě, kde svěřenci trenéra Miloše Říhy staršího v pondělí zahájí třetí týden kempu před šampionátem.

Pro Kundrátka skončila klubová sezona ve čtvrtek, kdy Davos porazil v play out švýcarské ligy Rapperswil 4:1 na zápasy a vybojoval záchranu mezi elitou. Hynek Zohorna dohrál už v sobotu, kdy Lahti ve čtvrtfinále finské prohrálo s IFK Helsinky 2:4 na utkání. V reprezentaci se potká stejně jako na únorových Švédských hrách s oběma bratry Tomášem z Chabarovsku a Radimem z Mladé Boleslavi.

Po druhém týdnu přípravy v pražské Edenu opouští výběr útočník Jan Dufek ze Zlína, který vypomáhal národnímu týmu jen v tréninku. V této pozici naopak zůstává v kádru i nadále obránce Tomáš Dvořák ze Sparty.

"Budeme mít komplet pět pětek. Plánujeme, že je zapojíme všechny do zápasů a gólmany celkově v těch přátelských zápasech také," řekl novinářům Říha. Útočník Roman Horák ze švédského Växjö se do přípravy nezapojí. "Má zdravotní problémy," vysvětlil Říha.

V kádru nadále chybí útočník Michal Bulíř z Magnitogorsku, který minulý týden v Edenu při tréninku utrpěl zranění v horní části těla. "S Michalem je tam trošku nedorozumění, protože se vyjádřil v tom smyslu, že jsme ho odřízli, ale to vůbec není pravda," prohlásil Říha.

"Odcházel z kempu a vypadal dost špatně. Měli jsme si dát nějakým způsobem vědět, v jaké stavu je. On řekl, že ještě není stoprocentně připravený, tudíž jsme reagovali tak, ať to zranění doléčí. On už si udělal tečku sám a zhodnotil to, že už končí," pokračoval reprezentační kouč.

"My chceme stoprocentně připravené hráče. Nemá cenu, aby přijel sem až ve čtvrtek, když v pátek končíme. Do Znojma byla zpráva jasná, že ještě není stoprocentně fit, že by přijel, ale regeneroval, což pro nás v této fázi není varianta. Otevřené je ale všechno, může se někdo zranit," dodal Říha.

Rozšiřovat současný kádr už plánuje jen o hráče ze zámoří a domácí extraligy. "Nebudeme už okruh hráčů rozšiřovat, to by musel být top hráč. Budeme čekat na konec NHL a play off extraligy. Potom budeme řešit další situace," doplnil Říha.

Základní část NHL skončí v noci ze soboty na neděli, ale Říha konkrétní jména vytipovaných posil nechce zveřejňovat. "Budeme o tom mluvit, až skončí základní část, protože není seriózní, kdybychom jmenovali některé hráče. Samozřejmě, že okruh máme, ale je to předčasné. Nechceme se dostávat do problémů, že vyřkneme nějaké jméno a ten hráč mám řekne, že o tom nevěděl, necítí se nebo má zranění," dodal Říha.

Český tým se sejde ve Znojmě v neděli večer a s přípravou začne v pondělí. Ve středu od 19:00 sehraje v tamní Nevoga aréně v prvním testu před šampionátem duel Euro Hockey Challenge proti Rakousku. Odveta je na programu v sobotu v Linci.

"Hlavně kluci jsou rádi. Je to protivné, snažíme se jim to vždycky odpoledne nějak zpestřit, ale zápasy jsou úplně něco jiného," vyhlížel Říha první zápasy se 14. týmem loňského šampionátu v Dánsku. "Viděl jsem video z jejich přáteláků. Docela dobře se pohybují a dodržují systém, ale měli bychom být na daleko kvalitnější úrovni. Budeme se spíš starat o to, co bychom chtěli hrát my. A budeme zkoušet varianty, které jsme natrénovali," doplnil Říha.

V následujícím týdnu se Češi utkají v Karlových Varech dvakrát s Němci a v tom dalším se představí ve dvou duelech na Slovensku. Generálkou na vrchol sezony budou od 2. do 5. května České hry v Brně jako součást Euro Hockey Tour. Šampionát začne 10. května.

Nominace českých hokejistů na přípravu před květnovým MS na Slovensku:

Brankář: Patrik Bartošák (Vítkovice; 6 startů); Marek Langhamer (Chabarovsk/KHL; 0), Jakub Kovář (Jekatěrinburg/KHL; 45),

obránci: Filip Pavlík (8 startů/0 branek), Petr Zámorský (oba Hradec Králové; 51/2), Michal Jordán (72/5), Jan Kolář (oba Chabarovsk/KHL; 87/6), Tomáš Dvořák (Sparta Praha 8/0), Lukáš Klok (Slovan Bratislava/KHL; 13/0), Jakub Krejčík (Lukko Rauma/Fin.; 82/1), Tomáš Kundrátek (Davos/Švýc.; 66/8) Vojtěch Mozík (Podolsk/KHL; 36/4), Adam Polášek (Nižněkamsk/KHL; 47/4),

útočníci: Šimon Stránský (0/0), Patrik Zdráhal (oba Vítkovice; 7/1), Ondřej Beránek (Karlovy Vary; 3/0), Tomáš Fořt (Zlín; 0/0), Radovan Pavlík (Hradec Králové; 2/1), Radim Zohorna (Mladá Boleslav; 3/0), Rudolf Červený (Brynäs/Švéd.; 9/0), Robin Hanzl (Spartak Moskva/KHL; 34/8), Dominik Kubalík (Ambri-Piotta/Švýc.; 48/14), Tomáš Mertl (Kunlun/KHL; 13/0), Michal Řepík (Podolsk/KHL; 60/20), Jiří Sekáč (Kazaň/KHL; 49/5), David Tomášek (Jyväskylä/Fin.; 17/3), Hynek Zohorna (Pelicans Lahti/Fin., 11/1), Tomáš Zohorna (Chabarovsk/KHL; 75/14).