Kadeřnictví mají objednávky na týdny dopředu. Lidé stáli fronty

Praha - Pražská kadeřnictví a nehtová studia evidují po dnešním rozvolnění protiepidemických opatření rezervace zákazníků na týdny dopředu. Lidé se vracejí rovněž do opraven obuvi. Před řadou provozoven, zejména kadeřnictvími, se už také tvořily fronty. Vyplývá to z vyjádření zástupců provozoven. Lidé v nich musí mít například roušky a dodržovat rozestupy a snížen je počet lidí, kteří v nich mohou naráz být.

Fotogalerie

Dnes otevřená kadeřnictví měla od rána hodně zákazníků. Fronta se tvořila například před pánským kadeřnictvím u stanice metra C Háje. Okolo 11:00 zde stálo ve frontě pět mužů, další byli uvnitř. Zájem o služby je i ve vedlejším dámském kadeřnictví. "Objednávky mám až do Vánoc," řekla provozní. Následně řekla jedné z příchozích zákaznic, že volný termín bude mít až po Novém roce.

Některá kadeřnictví si pro příchod zákazníků přichystala vánoční výzdobu. Na Žižkově dnes ráno ještě před otevřením jedna z kadeřnic nesla do provozovny vánoční stromek. Jiné žižkovské holičství a kadeřnictví však zůstalo zavřené a plakát na dveřích oznamuje, že shánějí nové zaměstnankyně.

Zájem byl od rána také o služby nehtového studia v Lipanské ulici, kde byla všechna křesla obsazena zákaznicemi. Lidé se postupně vracejí také do studia Lu.SNails na Hájích. "Lidé se vrací a opět chodí také stálí zákazníci, velká část jich je už objednaná," řekla ČTK manikérka.

Několik lidí postávalo před rychloopravnou obuvi a kabelek na Václavském náměstí, protože do malého krámku pouštěli zákazníky po jednom. Zákazníci se vracejí také podle vedoucího opravny obuvi na Nuselské ulici v Praze 4. "Je to jen pár hodin, co jsme otevřeli, ale lidé chodí, postupně se to rozbíhá," řekl.

Zámečnický servis na Žižkově byl otevřen i během čtvrtého stupně PES, ale dnešní uvolnění ho poznamenalo negativně. "Do teď jsme v poslední době spadli na 70 procent tržeb, ale dnes nám za celé dopoledne přišli jen dva zákazníci," uvedl zaměstnanec provozovny.

Ve všech provozech, které reportéři ČTK navštívili, byla dodržována protiepidemická nařízení. Instrukce pro návštěvníky na dveře vyvěsilo například kadeřnictví u ZŠ Květnového vítězství na Jižním Městě. V něm upozorňuje mimo jiné na to, že vstoupit nesmí lidé se zvýšenou teplotou, musí mít roušku a v provozovně se smí zákazník zdržovat pouze nezbytně nutnou dobu. Zrušeno bylo podávání kávy zákazníkům.