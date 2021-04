Kadeřnictví či kosmetika budou moci otevřít 3. května

Praha - Kadeřnictví, kosmetika, manikúra či služby péče o zvířata budou moci podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) smět obnovit provoz 3. května. Schválila to dnes vláda. Havlíček to napsal na twitteru. Zákazníci se budou muset prokázat profesionálně provedeným testem na koronavirus. Antigenní test bude platný 72 hodin od odběru, PCR test sedm dní. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). Od 3. května se mohou do škol vrátit žáci druhého stupně rotačně v Královéhradeckém, Karlovarském a Plzeňském kraji, řekl ministr Plaga. Neúspěšní maturanti podle něj dostanou letos navíc možnost opravy didaktických testů v červenci a opravy praktické zkoušky do konce srpna.

Lidé budou moci od pondělí znovu využívat služeb spojených s péčí o tělo. Otevřou se tak holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, masérské, kosmetické nebo regenerační služby. Uvolnění se týká také služeb péče o zvířata nebo lázeňské léčebně rehabilitační péče. Do lázní budou moci odjet samoplátci, ale jen tzv. postcovidoví pacienti, uvedl Arenberger.

Ve službách bude fungovat režim jeden zákazník na jednoho obsluhujícího. Klienti se budou muset prokázat potvrzením o negativním výsledku antigenního nebo PCR testu. Uznán bude jen test profesionálně provedený. Test nebude nutný pro lidi, kteří v posledních 90 dnech prodělali nemoc covid-19. Lhůta se podle Arenbergera počítá od prvního pozitivního PCR testu. Uznáváno bude také potvrzení o očkování, přičemž od poslední dávky muselo uplynout 14 dní.

Protiepidemická opatření bude vláda uvolňovat podle šesti balíčků. Určující bude počet nakažených za posledních sedm dní na 100.000 obyvatel. Tato podmínka se však netýká právě služeb spojených s péčí o tělo. V případě, že počet infikovaných klesne na 100 na 100.000 lidí, vláda minulý týden slibovala, že od pondělí budou moci otevřít i všechny obchody. Arenberger dnes dopoledne ale řekl, že tohoto počtu bude dosaženo nejspíše až ke konci příští týdne. Definitivní rozhodnutí v případě obchodů by mělo od vlády podle aktuální epidemické situace padnout ve čtvrtek, napsal Havlíček na twitteru.

Vláda potvrdila návrat dětí na druhý stupeň ZŠ rotačně ve třech krajích

Od 3. května se mohou do základních škol vrátit žáci druhého stupně v Královéhradeckém, Karlovarském a Plzeňském kraji. Půjde o rotační systém, kdy se děti střídají na distanční výuce a ve škole po týdnu. Po dnešním jednání vlády to potvrdil ministr školství Robert Plaga (za ANO). Doplnil, že ve čtvrtek vláda vyhodnotí, zda se ve stejném termínu budou moct plně otevřít mateřské školy ve Středočeském kraji a v Praze.

Ve stejném termínu, tedy od 3. května, by se při zlepšující se epidemické situaci mohli do lavic vrátit rotačně žáci druhých stupňů i v hlavním městě a Středočeském kraji. O tom ale vláda rozhodne až ve čtvrtek podle aktuálních dat, uvedl Plaga.

Ve třech regionech s nejnižším počtem nově nakažených koronavirem, tedy v Královéhradeckém, Karlovarském a Plzeňském kraji, mohly všechny děti do školek už dnes. Při postupném návratu žáků do škol postupuje ministerstvo podle počtu nově nakažených na 100.000 obyvatel, klesnout musí pod 100 za posledních sedm dní.

Neúspěšní maturanti budou letos moct zkoušku opakovat už před prázdninami

Neúspěšní maturanti dostanou letos navíc možnost opravy didaktických testů v červenci a opravy praktické zkoušky do konce léta, řekl po zasedání vlády novinářům ministr školství Robert Plaga (za ANO). Ministerstvo zvýší počet opravných pokusů z běžných dvou na tři. Pokud maturanti neudělají testy napoprvé na konci května, budou si je moct opravit v termínu 7. až 9. července, řekla ČTK mluvčí ministra Aneta Lednová.

K zajištění dostatečného množství opravných termínů zejména praktických částí maturit vyzvala minulý týden ministra Sněmovna. Poslanci v čele s bývalou ministryní školství Kateřinou Valachovou (ČSSD) argumentovali tím, že některé školy neodložily praktické zkoušky a začaly s nimi už minulé pondělí po otevření škol, což se údajně negativně odrazilo na výsledcích maturantů. Sněmovna zároveň Plagovi uložila, aby do 28. dubna připravil interní předpis k možnosti úředních maturit. Ministr dnes opět úřední maturity odmítl s tím, že požadovaný postup je nezákonný a vnáší mezi maturanty pouze nejistotu. Návrh označil za populistický, podle něj nepomáhá psychickému stavu středoškoláků. Naopak možnost rychlé opravy zkoušky má Plaga za racionální prvek debaty. Změna podle něj může pomoct těm, kteří by při zkoušce mohli mít problémy s psychikou.

Již dříve ministerstvo rozhodlo, že termín státních maturitních testů se letos kvůli epidemii covidu-19 posune ze začátku května na 24. až 26. květen. K mimořádnému termínu zkoušky 7. až 9. července se budou moct přihlásit i maturanti, kteří budou při řádném termínu testů nemocní nebo v karanténě. Období školních maturit nezačne 16. května, jak se předpokládalo, ale bude od 1. června do 23. července. Praktické zkoušky, které měly začít od 1. dubna, se mohou konat od 19. dubna do 27. srpna.

V lednu ministr rozhodl o zrušení slohů u letošních maturit. V březnu pak oznámil, že maturanti nebudou muset tento rok skládat ani ústní maturitní zkoušky z češtiny a cizího jazyka. Rozhodnout se pro ně budou moci dobrovolně. Maturanti, kteří pracují kvůli epidemii covidu-19 v nemocnicích či domovech seniorů, nebudou muset dělat ani státní didaktické testy. Pro ostatní zůstanou povinné, pouze se u nich prodlouží čas. Všechny pak bude čekat školní maturita ze dvou či tří předmětů včetně případné praktické zkoušky podle oboru. Obsah praktických zkoušek mohly školy upravit.