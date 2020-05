Kadeřníci si stěžují na nošení štítů, vadí i roušky klientů

Praha - Kadeřníci, které dnes ČTK oslovila, si stěžují na nošení štítů. Špatně se jim v nich dýchá, mlží se, problém způsobují při fénování. Komplikovanější je také komunikace se zákazníky. Práci ovšem komplikují i roušky klientů, zvláště při mytí vlasů. Oslovená kadeřnictví ani přes zvýšené náklady na ochranné pomůcky přitom neplánují zdražovat. Po zhruba dvouměsíční nucené pauze se dnes kadeřnictví, holičství i barber shopy znovu otevřely. Lidé si v nich od rána podávají dveře, zjistila ČTK.

"Na roušky už jsme si asi všichni zvykli, ale kombinace roušky a štítu je smrtelná," řekl s nadsázkou šéf pražského kadeřnictví Journal Lukáš Ksandr. Při práci přitom využívají jednorázové roušky, které jsou podle něj nejvíce prodyšné. Přesto se kadeřníkům ve dvojí ochraně obličeje podle Ksandra špatně dýchá, obtížnější je komunikace s klienty. Většinu zákazníků pohled na kadeřníky ve štítech podle něj rozesmála, některé ale trochu vyděsila.

Jako velký problém se ukázaly také roušky zákazníků. Při mytí vlasů si musejí sundat roušky, které mají za uši a přidržovat si je. Zákazníkům, kteří mají vázací roušky, dávají v kadeřnictví své jednorázové. "Rouška se ale stejně částečně namočí, což není úplně dobré," řekl dále Ksandr.

Pražské kadeřnické studio Ten pocit se snažilo pro kadeřníky nakoupit co nejlehčí štíty a roušky. "Všem je to velmi nepříjemné, nicméně nemáme na výběr. Ochranné pomůcky pro personál jsme celkově zakoupili za částku zhruba 30.000 korun. Zdražovat z tohoto důvodu ceny nebudeme. Klientky za to nemohou. Tyto výdaje financujeme z vlastních rezerv, které na tyto situace máme vytvořeny. Je nám velkou odměnou dívat se, jak od nás po dlouhé době odchází šťastné klientky," uvedl manažer studia Milan Straka.

Většina salonů má minimálně tento týden od rána do večera obsazený. Velký zájem je znatelný i v provozovnách ve znovuotevřených obchodních centrech. Křesla při dodržení dvoumetrových odstupů byla dnes odpoledne v kadeřnictví Klier v Centru Černý Most obsazena. Plno bylo také v pánském lazebnickém koutku Original Barber Point.