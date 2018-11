Utkání základní skupiny G fotbalové Ligy mistrů CSKA Moskva - AS Řím. Uprostřed Edin Džeko z AS Řím, vpravo Kirill Nababkin z CSKA Moskva.

Praha - Obránce Pavel Kadeřábek gólem v nastavení zařídil fotbalistům Hoffenheimu remízu 2:2 v Lyonu a německý celek se ve skupině F udržel ve hře o osmifinále Ligy mistrů. Český reprezentant navíc vyrovnávací brankou oddálil postup Manchesteru City. Šanci zajistit v předstihu místo v play off promarnil ve skupině H Juventus, který doma prohrál 1:2 s Manchesterem United, přestože ještě čtyři minuty před koncem vedl.

Kadeřábek druhým gólem v Lize mistrů v kariéře završil velký comeback Hoffenheimu, který po prvním poločase prohrával 0:2 a v 51. minutě navíc přišel o vyloučeného Nuhua. Jenže v oslabení nejprve vyrovnal v 65. minutě Kramarič a ve druhé minutě nastavení si Kadeřábek naběhl na přímý kop za obranu a z voleje vyrovnal.

Gól českého obránce připravil o jistotu postupu Manchester City, který díky hattricku Gabriela Jesuse rozstřílel 6:0 Šachtar Doněck a navázal na nedělní ligovou výhru 6:1 nad Southamptonem. Brazilský útočník se prosadil z penalt ve 24. a 72. minutě a třetí gól přidal v nastavení.

Hoffenheim je v tabulce s třemi body třetí a od druhého Lyonu ho dělí tři body. První je Manchester City s devíti body, poslední Doněck má na kontě jediný bod.

Stínem na vysoké výhře City však byl první pokutový kop, ze kterého Jesus zvýšil na 2:0. Sterling totiž ve vápně zakopl bez cizího zavinění, ale rozhodčí Kassai přesto nařídil penaltu. "Vím, že to neměla být penalta a Raheem to mohl rozhodčímu říct, protože nechceme dávat takové góly," řekl trenér City Pep Guardiola.

Španělský kouč také uvedl, že by však hráči sám od sebe nenařídil, aby penaltu úmyslně zahodil. "To by neudělal žádný trenér. Ale jsem mladý, tak se třeba poučím," prohlásil s tím, že se opět ukázalo, jak moc Liga mistrů potřebuje videorozhodčího. "Rozhodčí nechtějí dělat chyby, proto potřebují veškerou pomoc. Fotbal je dnes velmi rychlý a rozhodnutí u videa zabere deset sekund," dodal.

Ve skupině H měl Juventus na dosah postup z prvního místa, když proti Manchesteru United vedl díky brance Cristiana Ronalda. Portugalský reprezentant se v Lize mistrů prosadil v dresu turínského celku poprvé a zrovna proti bývalému klubu, s kterým získal tři tituly a v roce 2008 s ním Ligu mistrů vyhrál.

United ale v 86. minutě vyrovnali zásluhou Maty a v 90. minutě si dal vlastní gól Sandro. Anglický celek tak má na druhém místě tabulky sedm bodů a na vedoucí Juventus ztrácí dvě kola před koncem dva body. Třetí je s pěti body Valencie.

O obou postupujících mohlo být jasno ve skupině E, ale situaci zdramatizovala Benfica Lisabon. Portugalský celek se udržel ve hře remízou 1:1 s Ajaxem. V tabulce je po výhře 2:0 nad AEK Atény první Bayern Mnichov o dva body před Ajaxem, o další čtyři body zpět je Benfica, zatímco AEK stále čeká na první bod.

Ve skupině G si AS Řím poradilo 2:1 s CSKA Moskva a přispělo tak k ukončení teoretických šancí Plzně na osmifinále. Na vítězství hostujícího celku se gólem a přihrávkou podílel záložník Lorenzo Pellegrini, český útočník Patrik Schick zůstal mezi náhradníky.

Hosté se na stadionu v Lužnikách ujali vedení už ve čtvrté minutě, kdy se po Pellegriniho rohovém kopu prosadil Manolas. Po přestávce sice vyrovnal Sigurdsson, vzápětí byl ale vyloučen jeho krajan z Islandu Magnússon a Pellegrinimu na využití početní výhody stačily pouhé tři minuty.

Na prvním místě tabulky je po vysoké výhře 5:0 na západě Čech Real o skóre před AS Řím. Třetí CSKA Moskva má na kontě čtyři body, Plzeň je s jedním bodem poslední.

Výsledky 4. kola základních skupin fotbalové Ligy mistrů

Skupina E:

Benfica Lisabon - Ajax Amsterodam 1:1 (1:0)

Branky: 29. Goncalves - 61. Tadič. Rozhodčí: Rocchi - Di Liberatore, Passeri (všichni It.).

Bayern Mnichov - AEK Atény 2:0 (1:0)

Branky: 31. z pen. a 71. Lewandowski. Rozhodčí: Jug - Žunič, Vidali (všichni Slovin.).

Tabulka:

1. Bayern Mnichov 4 3 1 0 7:1 10 2. Ajax Amsterodam 4 2 2 0 6:2 8 3. Benfica Lisabon 4 1 1 2 4:6 4 4. AEK Atény 4 0 0 4 2:10 0

Skupina F:

Lyon - Hoffenheim 2:2 (2:0)

Branky: 20. Fekir, 28. Ndombele - 65. Kramarič, 90.+2 Kadeřábek. Rozhodčí: Makkelie - Diks, Steegstra (všichni Niz.). ČK: 51. Nuhu (Hoffenheim).

Manchester City - Šachtar Doněck 6:0 (2:0)

Branky: 24. z pen., 72. z pen. a 90.+2 Jesus, 13. Silva, 49. Sterling, 84. Mahriz. Rozhodčí: Kassai - Ring, Tóth (všichni Maď.).

Tabulka:

1. Manchester City 4 3 0 1 12:3 9 2. Lyon 4 1 3 0 9:8 6 3. Hoffenheim 4 0 3 1 8:9 3 4. Šachtar Doněck 4 0 2 2 4:13 2

Skupina G:

CSKA Moskva - AS Řím 1:2 (0:1)

Branky: 51. Sigurdsson - 4. Manolas, 59. Pellegrini. Rozhodčí: Cakir - Duran, Ongun (všichni Tur.). ŽK: Magnússon (CSKA). ČK: 56. Magnússon.

Sestavy:

CSKA Moskva: Akinfejev - Nababkin, Magnússon, Becao, Fernandes (12. Ščennikov) - Obljakov, Bijol, Achmetov (76. Chosonov) - Sigurdsson (64. Černov), Čalov, Vlašič. Trenér: Gončarenko.

AS Řím: Olsen - Kolarov, Fazio, Manolas, Santon - Kluivert (70. Ünder), Cristante, Pellegrini (82. Zaniolo), Nzonzi, Florenzi (88. Jesus) - Džeko. Trenér: Di Francesco.

Viktoria Plzeň - Real Madrid 0:5 (0:4)

Branky: 20. a 37. Benzema, 23. Casemiro, 40. Bale, 67. Kroos. Rozhodčí: Aytekin - Beitinger, Foltyn - Siebert, Stegemann (všichni Něm.). ŽK: Nacho (Real). Diváci: 11.483 (vyprodáno).

Sestavy:

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Hubník, Limberský - Procházka, Hrošovský - Havel (38. Petržela), Čermák (61. Hořava), Kopic - Chorý (80. Řezníček). Trenér: Vrba.

Real: Courtois - Odriozola, Ramos (59. Sánchez), Nacho, Reguilón - Kroos (83. Isco), Casemiro, Ceballos - Vázquez, Benzema (62. Vinícius), Bale. Trenér: Solari.

Tabulka:

1. Real Madrid 4 3 0 1 10:2 9 2. AS Řím 4 3 0 1 10:4 9 3. CSKA Moskva 4 1 1 2 4:7 4 4. Plzeň 4 0 1 3 3:14 1

Skupina H:

Valencie - Young Boys Bern 3:1 (2:1)

Branky: 14. a 42. Mina, 56. Soler - 37. Assalé. Rozhodčí: Kovács - Marinescu, Artene (všichni Rum.). ČK: 77. Sanogo (Bern).

Juventus Turín - Manchester United 1:2 (0:0)

Branky: 65. Ronaldo - 86. Mata, 90. vlastní Sandro. Rozhodčí: Hategan - Sovre, Gheorghe (všichni Rum.).

Tabulka:

1. Juventus Turín 4 3 0 1 7:2 9 2. Manchester United 4 2 1 1 5:2 7 3. Valencie 4 1 2 1 4:4 5 4. Young Boys Bern 4 0 1 3 2:10 1