Kadeřábka věří v šesté sezoně v bundeslize v 3. místo

Hoffenheim (Německo)/Praha - Do své šesté sezony v bundeslize vstupuje fotbalista Pavel Kadeřábek. Český reprezentační obránce má v Hoffenheimu od léta nového trenéra Sebastiana Hoenesse a zvyká si i na čtyřobráncový systém, který v německém klubu od příchodu ze Sparty nehrál. Věří, že Hoffenheim vylepší šesté místo z minulého ročníku a bude atakovat třetí příčku. V minulých týdnech měl Kadeřábek zdravotní problémy, ale už opět naplno trénuje s týmem a na start je připraven.

"Doufám, že s Hoffenheimem skončíme o nějakou tu příčku výše než šestí. Nechceme vyhlašovat něco velkého a pak to nedodržet, ale naší ambicí je zkusit čtvrté, třetí místo, abychom si ještě zahráli Ligu mistrů. To je cíl, který jsme si dali mezi sebou v kabině," řekl Kadeřábek v tiskové zprávě agentury Sport Invest, která ho zastupuje.

"Věřím, že kvalita v týmu na vrchní příčky opravdu je. Troufám si tvrdit, že máme podobnou kvalitu jako v sezonách za trenéra Nagelsmanna, kdy jsme skončili třetí. Bundesliga je však tak vyrovnaná, že když se nechytne začátek, tak z pohárových ambicí je najednou boj o záchranu. A to nechceme vůbec dopustit," dodal osmadvacetiletý krajní obránce, který kvůli zranění chyběl na zářijovém srazu české reprezentace.

Zdravotní problémy měl i v minulém týdnu, kdy nedohrál zápas Německého poháru. "V přípravě jsem měl zraněné lýtko, kvůli čemuž jsem nemohl přijet na sraz národního týmu. To jsem vyléčil a v neděli jsem nastoupil v poháru, ale brzy jsem musel střídat kvůli poraněnému stehnu. Ale nebylo to nic hrozného a ve čtvrtek už jsem opět trénoval s týmem. Měl bych start ligy stihnout, vypadá to nadějně," řekl Kadeřábek.

U týmu Hoffenheimu před závěrem minulé sezony skončil trenér Alfred Schreuder a nahradil ho Sebastian Hoeness, synovec legendárního Uliho Hoenesse, který 40 let dělal funkcionáře v mistrovském Bayernu Mnichov.

"Bayern má vítěznou mentalitu, takže bychom se nezlobili, kdyby to trenér přinesl i k nám. Tím nechci říci, že my bychom ji neměli. Chceme vyhrávat a každý zápas hrajeme na vítězství, ale Bayern je v tomhle speciální a každého soupeře jde zašlapat. Nebylo by špatné, kdyby to na nás trenér uměl přenést," podotkl Kadeřábek s úsměvem.

V Hoffenheimu byl léta zvyklý hrát v tříobráncovém systému, s Hoenessem však nyní pilují i rozestavení se čtyřmi zadáky. "V podstatě se to teď učíme, protože od chvíle, co jsem před pěti lety do Hoffenheimu přišel, jsme hráli na tři obránce. Pro nás krajní obránce je to největší změna. V tom čtyřobráncovém systému nehraji tak vysoko, jako když hrajeme na tři stopery," řekl Kadeřábek.

V bundeslize začíná už šestou sezonu. "Považuji se za zkušeného hráče, kterého by nějaké překvapení čekat nemělo. V týmu jsem už služebně třetí nejstarší hráč a mám určité postavení. V přípravě jsem v podstatě zasáhl do všech zápasů. První zranění jsem vyléčil přes reprezentační pauzu a druhé zranění přišlo až teď v poháru. Co jsem měl možnost mluvit s trenérem, tak si myslím, že jsem si výkony v přípravě své postavení v týmu udržel. Není to ale tak, že by mě trenér nechal hrát jen za zásluhy. Tady to musí člověk neustále dokazovat svými výkony," poznamenal Kadeřábek.

Bundesliga kvůli koronavirové krizi a prodloužení minulé sezony startuje nezvykle pozdě. Hlediště stadionů mohou být aktuálně zaplněna z 20 procent. "Když máme kapacitu 30 tisíc fanoušků, tak jich může dorazit šest tisíc. To je příjemné zpestření, že už alespoň nějaká atmosféra bude. Už i první kolo poháru v Chemnitzu jsme hráli pro dva tisíce lidí a to bylo o mnoho lepší než ty prázdné stadiony při dohrávce minulé sezony. Jsem zvědavý, co se kolem tohoto onemocnění ještě bude dít. Jestli přijde další vlna, jestli se liga zastaví, nebo se bude hrát v kuse. Otazníků je spousta," přemítal Kadeřábek.

Jeho tým si zahraje také základní skupinu Evropské ligy a český zadák by rád narazil na Spartu, odkud do Německa přišel. "Byl by to zajímavý souboj, kdybychom proti sobě na křídle nastoupili já za Hoffenheim a Láďa Krejčí za Spartu. Ačkoli jsme kamarádi, tak bychom si určitě nic nedarovali," řekl Kadeřábek s úsměvem.

V létě se mu narodila druhá dcera, kterou s manželkou Terezou pojmenovali Elva. Kadeřábek se stará hlavně o starší Emu. "My chlapi novorozeně moc neumíme utišit. Já se starám o tu starší a manželka se snaží ukonejšit tu menší. Maličká je ale moc hodná, budí se jen jednou za noc. Můj režim a přípravu na zápasy to nijak nenarušuje, naopak mě to nabíjí, když si s nimi mohu hrát a vidím jejich úsměvy a radost," dodal.