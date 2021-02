Kadeřábek věří, že po nejhorším podzimu kariéry je zpět ve formě

Sinsheim (Německo)/Praha - Český fotbalista Hoffenheimu Pavel Kadeřábek má za sebou zřejmě nejhorší podzim kariéry, protože zranění lýtkového svalu nečekaně léčil dlouhé tři měsíce. Osmadvacetiletý reprezentační obránce jako náhradník naskočil do posledních dvou kol německé ligy a cítí, že už je připravený na návrat do základní sestavy.

"Z hlediska počtu odehraných zápasů to byl stoprocentně nejhorší podzim, protože jsem prostě na hřišti nebyl. Stihnul jsem jenom tři kola, dalších asi 20 utkání včetně Evropské ligy jsem neodehrál. Já dlouho zraněný nebyl, teď mě to bohužel dostalo," řekl Kadeřábek v rozhovoru s ČTK, který zprostředkovala hráčova zastupující agentura Sport Invest.

Když si natrhl lýtkový sval, počítal s obvyklou tří- až čtyřtýdenní absencí. "Bohužel se mi to nějak zkomplikovalo, vracelo a nechtělo se to zahojit. Nakonec z toho byly tři měsíce," konstatoval odchovanec pražské Sparty.

Ještě před zraněním ho zbrzdila nucená koronavirová karanténa. "Já zatím covid-19 neprodělal, chybně se uvádí, že jsem ho měl. Nehrál jsem 14 dní, protože jsem musel zůstat doma kvůli kontaktu s nakaženou osobou v rodině," vysvětlil Kadeřábek.

Ve skupině Evropské ligy přišel také o oba duely s Libercem. "Bylo by to pikantní, protože jsou to Češi, ale já se těšil na každý zápas v Evropské lize. Postoupili jsme dál, teď máme norské Molde, tak snad si to vynahradím ve vyřazovací fázi," uvedl krajní bek či záložník.

Tak dlouhou zdravotní pauzu předtím zažil pouze jednou. "Možná koleno ve Spartě tehdy bylo o něco déle. Teď jsem se samozřejmě hrozně těšil, až se vrátím na hřiště. Věřím, že už je to za mnou, už mě to nebolí a necítím to. Mám za sebou dvě části dvou zápasů, zvládl jsem to v pohodě bez bolesti, což je teď pro mě hlavní a hodně pozitivní," prohlásil Kadeřábek.

V utkání s Kolínem nad Rýnem absolvoval závěrečných 15 minut, proti mistrovskému Bayernu Mnichov zvládl půlhodinu. "Nikdy není jednoduché se po zranění vrátit. Musíte ukázat, že jste zpátky ve formě, ve které jste byl. Myslím, že v těch dvou zápasech jsem naskočil celkem v pohodě a odehrál si to svoje. Byl jsem aktivní a snažil se ukázat, že se trenér určitě nemusí bát mě další zápas dát do základu. Ale samozřejmě záleží na něm," řekl pětačtyřicetinásobný reprezentant. "Troufnu si říct, že jsem úplně fit a zpátky ve své fyzické kondici před zraněním," přidal Kadeřábek.

V Mnichově musel strávit porážku 1:4. Stejným výsledkem paradoxně na začátku sezony s Hoffenheimem doma nad úřadujícím mistrem zvítězil. "Právě po tom zářijovém zápase jsem se zranil. My byli jediní, kteří je v roce 2020 porazili, což je celkem úspěch," podotkl Kadeřábek, jehož týmu patří 12. místo v bundesligové tabulce.

"Chytli jsme je ve fázi, kdy byli unavení. Využili jsme toho a zápas nám hodně sednul. Proti Bayernu vám to musí vždycky sednout, abyste něco uhráli. Teď v sobotu šlo udělat víc, měli jsme šance. Myslím, že v létě byli o něco silnější než teď. Žádný tým neudrží top formu celý rok, ale oni se do toho zase zpátky dostanou," dodal rodák z Prahy.

Přestože to v létě bude už pět let, co odešel ze Sparty do Německa, letenské mužstvo pořád hodně sleduje. "V posledních týdnech se bohužel výsledkově nedaří podle představ. Ale věřím, že se kluci opět zvednou. Setkali se tam hráči, pro které není Sparta jen jménem. V čele s Davidem Pavelkou, Láďou Krejčím a Bořkem Dočkalem," uvedl Kadeřábek.