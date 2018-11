Praha - Reprezentační obránce Pavel Kadeřábek si gólem v Lize mistrů splnil jeden ze svých snů. Šestadvacetiletý krajní hráč si momentálně fotbal v Hoffenheimu hodně užívá a je rád, že v létě nezměnil působiště a s německým klubem prodloužil smlouvu do roku 2023.

Kadeřábek minulou středu v Lyonu zachránil Hoffenheimu remízu 2:2 v nastavení svým premiérovým zásahem v Lize mistrů. "Byl to od malička můj sen dát gól v Lize mistrů, takže už jsem si splnil další ze svých snů. Pocit to byl krásný," řekl dnes na setkání reprezentantů s novináři.

"Ten zápas jsme neodehráli dobře, prohrávali jsme 0:2 a šli do deseti. Člověk samozřejmě věří, ale už vidiny dobrého výsledku byly minimální. Nakonec se nám povedlo jako prvnímu týmu v historii Ligy mistrů o deseti lidech stáhnout dvoubrankové manko," doplnil odchovanec pražské Sparty.

Hoffenheim ve čtyřech kolech elitní soutěže získal jen tři body za remízy, přesto stále myslí na postup ze skupiny. "Máme teď doma Šachtar Doněck, a když je porazíme, dostaneme se na Lyon. Pak už budeme mít jistou Evropskou ligu a bude to o tom, kdo bude mít lepší skóre. Lyon také nemá lehký los, hrají doma s Manchesterem City a pak venku s Doněckem," uvedl Kadeřábek.

Na sraz národního týmu přijel ve výborném rozpoložení. "Daří se nám. Od posledního srazu jsme s Hoffenheimem neprohráli žádný zápas, v bundeslize jsme teď čtyřikrát za sebou vyhráli. V klubu panovala super nálada, i když v Lyonu se nám zápas herně úplně nepovedl. Já jsem přijel v dobré náladě a doufám, že to sem přenesu," konstatoval Kadeřábek.

Těší ho, že před sezonou odmítl nabídky na přestup a zůstal v Hoffenheimu, kam přišel v létě 2015 ze Sparty. "Jsem rád, že už jsem ke konci neřešil žádnou změnu týmu a v Hoffenheimu jsem to podepsal. Teď to všechno jde, uvidíme příští rok. Přijde nový trenér a může to být také něco jiného. Když mám říct teď, tak to určitě bylo výborné rozhodnutí," řekl pravý bek či záložník.

Pro kouče TSG Juliana Nagelsmanna je téměř nepostradatelným hráčem, také proto, že v této sezoně ve 14 soutěžních utkáních zaznamenal tři góly a čtyři asistence. "Já s ním na tohle téma vedl spoustu rozhovorů. Vždycky mi říkal, že je se mnou herně a se vším spokojený a nemá mi ani co vyčíst. Proto i pořád hraju, že ode mě potřebuje nahrávky nebo góly, což se mi teď daří. Doufám, že v tom zůstanu a pak bude spokojenost na obou stranách," uvedl Kadeřábek.

Šestý Hoffenheim v bundesligové tabulce ztrácí jen bod na pátý Bayern Mnichov, který se nečekaně trápí. "My měli největší cíle, ale bohužel jsme prospali začátek sezony a úplně se nám nedařilo. Nevím, jestli je to pro nás nějaká útěcha, že jsme bod za Bayernem. O nich se říká, že se jim nedaří, tím pádem se nedaří ani nám. Takhle bychom to měli brát, chtěli bychom se dostat ještě výš. Naším cílem je opět uhrát Ligu mistrů," prohlásil Kadeřábek.