Kadeřábek nám něco poradil, ale není to špion, řekl Hoeness

Sinsheim (Německo) - Trenér fotbalistů Hoffenheimu Sebastian Hoeness využil v přípravě na čtvrteční zápas 3. kola Evropské ligy s Libercem i několik poznatků od českého obránce Pavla Kadeřábka, kterého však ze zdravotních důvodů ještě nebude moci nasadit. Kouč německého klubu doufá, že jeho svěřenci vyhrají i třetí utkání ve skupině a přiblíží se k cíli postoupit. Severočechy navzdory jejich problémům s koronavirem nepodceňuje.

"Nenazýval byl Pavla naším špionem. Bavil jsem se s ním, zeptal jsem se ho na pár věcí, ale nebylo to nic ohromného. Nějaké informace nám samozřejmě dal, ale nechci je říkat do médií," řekl na tiskové konferenci Hoeness s úsměvem.

Kadeřábek, který v minulosti působil ve Spartě Praha a na Žižkově, už opustil karanténu, v níž byl podle německých médií kvůli výskytu covidu-19 v rodině. Proti Liberci však český reprezentant nebude moci nastoupit kvůli svalovému zranění.

Hoffenheim vyhrál první dva duely skupiny a proti Liberci si chce pojistit vedení v tabulce. Hoeness však varuje před podceněním soupeře, který přicestoval kvůli koronaviru v kádru jen s pěti hráči obvyklé základní sestavy.

"Nikomu tuhle věc nepřejeme, ani našim soupeřům. Taky jsme si to prožili, máme to za sebou. Přejeme Liberci, aby to probíhalo bez příznaků. Uvidíme, v jaké nastoupí sestavě, ale nepodceňujeme je," uvedl Hoeness.

"Soustředíme se však hlavně na sebe, na to, abychom předvedli naši hru. Máme jasný cíl získat další tři body, chceme mít po třech kolech devět bodů, což by nás hodně přiblížilo postupu. Měli bychom pak větší klid do reprezentační přestávky a do druhé poloviny skupiny. Nejprve chceme získat jistotu prvních dvou míst a poté skupinu vyhrát," dodal osmatřicetiletý kouč.

Liberec má po dvou kolech skupiny tři body. Nejprve doma porazil Gent 1:0 a poté utrpěl debakl 1:5 v Bělehradě s Crvenou zvezdou. "Soupeř dobře týmově brání, má velmi hluboké postavení. Přes brejky se pak rychle snaží dostat do šancí. Proti Gentu jim to fungovalo, výsledek z Bělehradu neodráží obraz hry," dodal Hoeness.