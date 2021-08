Kadeřábek kvůli zranění na podzim reprezentaci nepomůže

Sinsheim (Německo)/Praha - Fotbalista Pavel Kadeřábek se rozhodl vynechat celý podzimní program české reprezentace, kterou čeká závěr kvalifikace o mistrovství světa. Devětadvacetiletý krajní bek či záložník německého Hoffenheimu má potíže s lýtkovým svalem a chce se dát stoprocentně do pořádku. Jeho další budoucnost v národním mužstvu podle něj závisí na zdravotním stavu, formě a také zájmu realizačního týmu.

"Budu samozřejmě držet palce, s klukama jsme v kontaktu. Prioritou je dát se dohromady a být co nejrychleji na hřišti. Z tohoto důvodu už jsem mluvil také s trenérem (Jaroslavem) Šilhavým a připravil jsem ho na to, že podzimní reprezentační srazy vynechám. Nároďák je pro mě nadále obrovská čest a vrchol, kterého může fotbalista dosáhnout. Nicméně abych mohl být na reprezentaci platný, musím být stoprocentně zdravý a rozehraný v klubu," řekl Kadeřábek v rozhovoru, který ČTK poskytla hráčova agentura Sport Invest.

"Loňský rok je pro mě zkušeností, kterou nechci opakovat. Chci se dát stoprocentně do pořádku, dopřát tělu čas na regeneraci. Je mi téměř 30 let, tělo jednoduše reaguje jinak než deset let nazpět a já mu chci jít naproti," dodal účastník nedávného mistrovství Evropy.

Počítá s tím, že podzimní reprezentační srazy vynechá i v případě, že by mužstvo zasáhla marodka. "Cítím jasně, že podzim vynechám. Co bude v reprezentaci dál, o tom rozhodne především zdraví a samozřejmě další okolnosti v čele s mojí formou a zájmem trenérů," podotkl Kadeřábek.

Kvůli zranění nemohl nastoupit v úvodních dvou bundesligových kolech. "Jedná se o problém s lýtkovým svalem. Prakticky stejný problém jako loni, jen na druhé noze. Postupně se to naštěstí zlepšuje, v tomto týdnu bych se měl zapojit do přípravy s týmem. Nikdo mě nikam netlačí, za to jsem vděčný. Nerad bych opakoval minulou sezonu," řekl Kadeřábek.

V minulém ročníku vynechal přes čtyři měsíce. "Jednoduše jsem návrat uspěchal a zranění se obnovilo. Namísto původně avizované měsíční pauzy jsem i vlivem vynucené karantény nakonec chyběl skoro půl sezony. Sezona tak pro mě byla v negativním slova smyslu výjimečná, tak dlouhou pauzu jsem předtím nezažil," uvedl odchovanec pražské Sparty.

Hoffenheim vstoupil do sezony dobře a po dvou bundesligových kolech má čtyři body. "Samozřejmě každý fotbalista chce být na hřišti. Na druhou stranu už jsem s klubem natolik srostlý, že mám i z tribuny velkou radost z každého vítězství. Bodů jsme nicméně chtěli šest, každá ztráta může na konci mrzet. A je třeba nezapomínat, že vloni jsme startovali dvěma výhrami včetně duelu s Bayernem Mnichov, takže zásadní je hlavně udržet výkonnost po celou sezonu," řekl Kadeřábek.

Při zranění mu psychicky pomáhá především rodina. "Celou dobu jsem měl u sebe rodinu včetně dvou malých dcer, které opravdu člověka nenechají smutnit dlouho. Čas s nimi strávený je neskutečnou nabíječkou. Zároveň jsem se opět posunul v naslouchání vlastnímu tělu. Navíc jsem poznal, že všechno má svůj čas a tělo si řekne. Jednou věcí jsou veškerá nasbíraná data, druhou pak vlastní pocit. Věřím, že uspěchaný návrat na hřiště už bych znovu nedopustil," dodal.