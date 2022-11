Kadeřábek gratuloval Kramaričovi, Němci podle něj mistrovství světa nevyhrají

Praha - Fotbalista Pavel Kadeřábek měl velkou radost z toho, že jeho spoluhráč z bundesligového Hoffenheimu Andrej Kramarič vstřelil o víkendu na mistrovství světa v Kataru dva góly, a chorvatskému útočníkovi po zápase gratuloval. Český krajní bek se zájmem sleduje i výkony Němců, mezi hlavní adepty na zlato je ale neřadí. Kadeřábek v závěru podzimní části přestal nastupovat v základní sestavě Hoffenheimu a novinářům řekl, že jeho cílem pro jarní sezonu je vybojovat si místo zpět.

Kramarič v neděli pomohl Chorvatům k výhře 4:1 nad Kanadou, na podzim se mu přitom v Hoffenhamimu moc nedařilo a ve 14 bundesligových zápasech si připsal jen tři góly. "Psal jsem mu a gratuloval. Kdybych měl říct někoho, ke komu mám v Hoffenheimu blízko, on by patřil do top tří. Každý den se bavíme, hrajeme spolu poker. Mám k němu hodně blízko, proto mě to obrovsky těší," uvedl Kadeřábek.

"Pro něj je to super moment. Za poslední půlrok se mu u nás nedařilo, nedával góly. Jakmile útočník nedává góly, snese se na něj kritika. Tohle mu může hodně pomoci. On je typická balkánská povaha, je strašně sebevědomý. Před mistrovstvím jsem se ho ptal, s čím tam jede, když za sebou nemá úplně vydařený půlrok. Řekl, že je útočník číslo jedna, jede dávat góly a vyhrát," dodal třicetiletý bek.

Vzhledem k působení v bundeslize hodně sleduje i výkony Němců, kteří na úvod šampionátu nečekaně prohráli s Japonskem a v neděli vydřeli remízu se Španělskem. "Po prvním zápase se na Němce snesla spousta kritiky, někteří bývalí hráči do toho hodně jdou. My si asi ani nedokážeme představit, pod jakým tlakem hrají. Zachránili je Japonci prohrou s Kostarikou, jinak by byli skoro bez šance. Se Španělskem jim pomohla střídání. Za stavu 0:1 se zvedli, pro spoustu týmů by to byl konec. Je to něco, od čeho se můžou odrazit," mínil Kadeřábek.

"Myslím, že v posledním zápase si to pohlídají a Kostariku porazí. Mohou se rozjet a třeba to i celé vyhrát, člověk nikdy neví. I když já na výhru tipuji Francouze. Za mě německá reprezentace nemá takovou kvalitu jako dřív. Skončil Toni Kroos, který byl stěžejní hráč, a hodně jim chybí," doplnil bývalý hráč pražské Sparty.

Remízu se Španělskem Němcům překvapivě vystřelil střídající útočník Niclas Füllkrug. "Pro něj je to velká pohádka. Před rokem hrál s Brémami druhou ligu a teď vymete šibenici v nejdůležitějším zápase pro Němce. Nám na podzim také dal gól a na jeden nahrál, takže já jeho kvalitu poznal," řekl Kadeřábek.

V Hoffenheimu se v minulosti krátce potkal se současným trenérem německé reprezentace Hansim Flickem. "Je to klidný a férový člověk. Třikrát jsem se s ním potkal v posilovně. Tehdy nebyl nějaká persona, v posilovně jsem se ptal, kdo to je. Nebyl tehdy u nás jako trenér, ale de facto jako sportovní ředitel. Ta role mu neseděla, nebavilo ho to. Potom odešel do Bayernu Mnichov. V Bayernu ukázal velkou kvalitu, ale kdo ji tam neukáže...? Myslím, že Bayern by mistrovství světa vyhrál. Je rozdíl trénovat Bayern a reprezentaci. Jestli se s tím dokáže vypořádat, můžeme říct, že je to fakt top trenér," uvedl Kadeřábek.

Na konci podzimu vypadl ze základní sestavy Hoffenheimu. "Přišel Angelino z Lipska, kvalitní hráč, Skov se posunul na druhou stranu. Já jednu chvíli vytlačil Angelina, různě jsme se tam prostřídávali. Na konci jsem nenastupoval já, za těch sedm a půl roku, co tam jsem, se mi poprvé stalo, že jsem vypadl ze sestavy. Ale nic nevzdávám. Trenérovi a všem chci ukázat, že na to mám, a chci se vrátit zpět do sestavy. To je můj cíl pro jaro," řekl Kadeřábek.

Hoffenheim je po podzimní části na 11. místě bundesligy. "Spodek je blízko. Začali jsme skvěle, všichni říkali, že Hoffenheim je tam, kde by chtěl být. Najednou jsme posledních šest zápasů nevyhráli a jsme tam, kde nechceme být. Vršek nám utíká. Na mistrovství světa máme jen dva hráče, snad si teď všichni odpočineme a vlétneme do jara," uvedl Kadeřábek.

V březnu ukončil reprezentační kariéru a rozhodnutí nelituje. "Jen teď u televize, když koukám na mistrovství světa, mě svrbí nohy. Člověk by si řekl, že by si tam rád zahrál. Ale stejně jsme se tam nedostali. Za čtyři roky už to je daleko. Je otázka, jestli bych byl zdravý, jestli bych na to měl výkonnost a jestli bychom se tam jako Česká republika vůbec dostali. Pro mě je reprezentace uzavřená kapitola. Rozhodl jsem se takhle jak ze zdravotních, tak ostatních důvodů," řekl Kadeřábek.

Pochvaluje si, jak se daří jeho nadačnímu fondu, který založili s manželkou Terezou. Projekt s názvem Každá minuta rozhoduje vynesl přes 230 tisíc korun. Přispělo 15 českých profesionálních hráčů podle toho, kolik minut na podzim odehráli, zapojit se mohou i amatérští fotbalisté. Vybraná částka pomůže dvěma nemocným dětem a jejich rodinám.

"Cílem nebylo oslovit obrovské množství kluků. Náš záměr jsem chtěl primárně představit několika vybraným hráčům a jsem nadšený z toho, jak pozitivně reagovali. Chtěli jsme mít zároveň jistotu, že veškeré vybrané peníze budou stoprocentně využity na finální pomoc," dodal Kadeřábek.