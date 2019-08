Kadeřábek doufá, že se Hoffenheim vrátí do pohárů

Hoffenheim (Německo) - Fotbalista Pavel Kadeřábek vstoupí do své páté bundesligové sezony v dresu Hoffenheimu s cílem skončit s týmem výš než v uplynulém ročníku. Po čtvrtém a třetím místě ze sezon 2016/2017 a 2017/2018 skončilo jeho mužstvo naposledy deváté a po dvou letech se nepředstaví v evropských pohárech.

"Ambice jsou dostat se výš než v minulé sezoně. Bohužel tam jsme si to v posledních čtyřech kolech pokazili. Teď se chceme zlepšit a mít konstantní formu. Měli jsme velké výkyvy. Teď chceme hrát po celou sezonu dobře a držet si výsledky na dobré úrovni," řekl Kadeřábek v rozhovoru pro agenturu Sport Invest, která ho zastupuje.

Do Hoffenheimu zamířil před čtyřmi lety ze Sparty. "Jsem rád, že to tu tak dlouho zvládám a že pravidelně hraju. Nechci to však zakřiknout. Každá sezona je něčím nová a rozhodně bych nechtěl srovnávat svou první a aktuální sezonu, to se snad ani srovnat nedá," uvedl odchovanec Sparty.

"Nabral jsem zkušenosti a už nejsem tak vyjukaný mladík. S bundesligou jsem se sžil. Vím, jak to tu chodí, jazyk zvládám v pohodě a cítím se tu jako doma. Na sezonu se těším. A jestli mě může něčím překvapit? Tak snad jen příjemně tím, že se Hoffenheim zase dostane do pohárů," dodal.

Hoffenheim vede nový trenér Alfred Schreuder, který nahradil Juliana Nagelsmanna. "Moc se toho nezměnilo, protože hráči zůstali stejní. Byly tři odchody, které sice byly zásadní, jelikož šlo o hráče základní sestavy, ale nějakým způsobem se s tím vypořádáme," uvedl Kadeřábek.

Na start nového ročníku se sedmadvacetiletý reprezentační bek dobře naladil, když v úvodním kole Německého poháru skóroval proti třetiligovému Würzburgu. Hoffenheim nakonec zvládl duel na penalty.

"Každý gól je pro sebevědomí důležitý. Potěší mě i gól na tréninku, ale takhle v zápase je to ještě lepší. Jsem za něj moc rád a doufám, že mi to dodá sebevědomí a že nebude platit pořekadlo: první vyhrání z kapsy vyhání. Snad se střelecky prosadím i v dalších zápasech," řekl Kadeřábek, jenž se v minulé sezoně trefil v Lize mistrů do sítě Lyonu.

Bundesligu sedmkrát po sobě ovládl Bayern Mnichov. Kadeřábek očekává, že mu bude nejvíce konkurovat Dortmund. "Dortmund hodně posílil a přivedl hlavně kvalitní hráče. Takže to podle mě bude nejvíce vyrovnaný ročník za poslední dobu. Bylo by dobré, kdyby se stejně jako v minulé sezoně hrálo o titul do posledního kola. Je tam Dortmund, Bayern, ale tady v Německu každou sezonu vystřelí nějaký jiný klub, takže věřím, že je potrápí ještě někdo třetí," uvedl Kadeřábek.

Německá liga se přes léto rozrostla také o Čechy, do Augsburgu přišli gólman Tomáš Koubek a obránce Marek Suchý. "Jsem rád, že se další Češi dostali do bundesligy. Ještě bych uvítal nějakého u nás v Hoffenheimu, ale na to nemám štěstí. Zatím jsem tu neměl ani Slováka. Byl jsem s klukama v kontaktu, psal jsem si s nimi, jak se těší a podobně," řekl Kadeřábek.

"Když teď vypadli v poháru s týmem ze čtvrté ligy, tak jsem Koubasovi psal, že ho vítám v Německu. Hned začínají na Dortmundu, takže se rovnou potká s pravou bundesligou. Je to něco jiného než v Čechách, ale Koubas i Suchoš jsou otrkaní a pro ně by to nemělo být nijak speciální. Zvládnou to," řekl nejlepší hráč české ligy v sezoně 2014/2015.

Hned v druhém kole narazí na Brémy s brankářem Jiřím Pavlenkou a bekem Theodorem Gebre Selassiem. "Nijak speciálně to neberu. Jsem rád, že se s klukama uvidím, ale už jsem tu pátým rokem, takže proti Theovi jsem už odehrál osm ligových zápasů a něco i v poháru. I když teď už vlastně Theo není v reprezentaci, takže to bude jediná možnost se s ním potkat," uvedl.

Kvůli neúčasti v pohárech bude mít Kadeřábek více času připravit se na klíčové duely kvalifikace mistrovství Evropy. "Teď na podzim je hodně reprezentace, hraje se v podstatě každý měsíc. Hlavně ten následující sraz pro nás bude hodně těžký a důležitý. Těším se stejně jako vždy, kdy mohu reprezentovat," dodal Kadeřábek.