Kadera z Škody Auto: Stát by měl podpořit elektromobilitu

Brno - Aby bylo možné dostát limitům pro emise oxidu uhličitého (CO2) stanoveným Evropskou unií, je třeba, aby stát podporoval nákup elektromobilů firmami a podílel se na budování dobíjecích stanic. Na Mezinárodním strojírenském veletrhu (MSV) to řekl ředitel Škody Auto pro vnější vztahy Michal Kadera.

"Vzhledem k tomu, že se nám nepodařilo politické zastoupení přesvědčit o tom, že hybridní vozy jsou dostatečně ekologické, jsou teď tím jediným, co nám pomůže snížit emise na požadovanou úroveň, čistě elektrické vozy," řekl Kadera. Rozšíření elektromobility má podle něj tři podmínky: musí být na trhu dostatek dostupných modelů, musí existovat síť dobíjecích stanic a lidé musí mít o nákup elektromobilů zájem.

"My se jako výrobce můžeme podílet na prvním z těchto pilířů. Předpokládáme, že do roku 2022 budeme nabízet deset elektrifikovaných modelů. Částečně se můžeme podílet i na budování dobíjecích míst, například tím, že jedno umístíme v každém našem servisním centru, budou je mít k dispozici zaměstnanci na podnikovém parkovišti," uvedl Kadera.

Upozornil ale, že v současné době je dobíjecích míst velmi málo, v celém Česku přibližně 400. Stavba dobíjecího místa je v současnosti komplikovaná i kvůli tomu, že zatím neexistují potřebné předpisy pro jeho výstavbu a proces je velmi zdlouhavý.

"Pro dodržení limitů emisí CO2 je zapotřebí, aby u nás do 11 let jezdilo 250.000 elektromobilů. Pokud se to stane, bude tady v roce 2030 chybět 20.000 dobíjecích stanic. Jejich budování lze z poloviny spolufinancovat z operačních programů Evropské unie," míní Kadera.

Stát může podle něj pomoci například zjednodušením samotného stavebního procesu vybudování dobíjecí stanice, zavedením zrychleného odpisu nákladů na dobíjecí stanice pro firmy či vypracováním metodiky pro města. Největší potenciál mají domácí dobíjecí stanice, stanice na veřejných místech, jako jsou nákupní centra a zaměstnanecké stanice na parkovištích firem, dodal.

Posledním krokem pak je motivování koncových zákazníků, aby dali elektromobilům přednost před tradičním vozem. "Vzhledem k tomu, že soukromí zákazníci tvoří pouze 35 procent kupujících, lze motivovat firmy k nákupu elektromobilů do jejich vozového parku. Například umožněním rychlejších odpisů elektromobilů. Tím by se na secondhandovém trhu rychle vytvořila zásoba referentských vozů," uvedl ředitel pro vnější vztahy Škody Auto.