Kacetl by radši postoupil bez nájezdu v závěru, vychvaloval tým

Pardubice - Brankář Ondřej Kacetl se nejen zlikvidovaným trestným střílením 2,9 sekundy před koncem zápasu výrazně podepsal pod postup třineckých hokejistů přes Pardubice do finále extraligy. Dvaatřicetiletý gólman v sedmém zápase série opět podal vynikající výkon a připsal si 31 úspěšných zákroků. Chycený nájezd Tomáše Hyky byl úspěšnou tečkou za jeho dnešním výkonem, Kacetl jej ale nepřeceňoval.

"Patří to k týmu. Chytím nájezd a ostatní zblokují střelu. Je to stejné, postoupili jsme jako tým," řekl Kacetl novinářům po třinecké výhře 2:1.

Trestné střílení v dramatické koncovce duelu nařídil rozhodčí Daniel Pražák za Kacetlovo úmyslné posunutí branky v posledních dvou minutách a gólmanovi se to vůbec nelíbilo. "Neudělal jsem to schválně. Ani jsem neměl tušení, že jsem do tyčky najel. Že by se posunula. Neudělal jsem žádný velký odraz. Trošku mě to naštvalo, protože jsem (rozhodčí) upozorňoval, že branka moc nedržela. Bohužel to rozhodčí pískli a asi to tak mělo být. A dopadlo to v náš prospěch," uvedl Kacetl s odstupem několika desítek minut.

K trestnému střílení se postavil Hyka, který Kacetla dokázal položit na led. Při zakončení ale trefil jeho beton. "Nejdříve jsem se potřeboval vydýchat, protože měli tlak, a sebrat síly. Pak jsem se na 'Hyčmena' připravoval. Věděl jsem trochu, co dělá, ale udělal něco jiného. Měl jsem ale štěstíčko a díky Bohu mi trefil beton, i když už mě měl hotového. Byl blízko a už to asi neměl kam dát," popsal Kacetl nájezd. "A jestli je to teď sladší? Když to tak nakonec vezmu, tak je to hezké. Nebudu lhát. Byl bych ale radši, kdyby čas doběhl a nic se nestalo," podotkl.

Celkově byl odchovanec Znojma po sérii spokojený. "Jaké by mohly být pocity než nejlepší? Postoupili jsme do finále přes favorizovaný tým, který vyhlašoval útok na titul. Tým na to měl, byli suverénní a dokazovali to v základní části. Jsme strašně rádi, že jsme je jako tým porazili a postoupili dál," řekl Kacetl.

Zkušený brankář byl v průběhu sezony třineckou dvojkou za Markem Mazancem, v play off ale opět dokazuje, že tato část roku mu sedí. V předešlých dvou sezonách Ocelářům vychytal titul a letos je už dotáhl do finále. Ve 12 zápasech si připsal osm výher s úspěšností 95,19 procenta a průměrem 1,58 inkasovaného gólu na utkání.

"My hrajeme play off jako jeden muž a na ledě je to vidět. Navzájem si pomáháme a jeden bez druhého bychom to nezvládli. Týmový výkon nás posouvá dál a odměňuje za práci. Máme pak štěstí, že nastřelí tyčky. Hrajeme disciplinovaně, víme, co máme hrát a všichni to dodržujeme. Díky tomu jsme úspěšní," shrnul Kacetl důvody, proč je Třinec popáté za sebou ve finále a bude útočit na čtvrtý triumf.

Před Pardubicemi vyřadil ve čtvrtfinále i Spartu, dalšího adepta na titul. "Jsem rád, že jsme je porazili oba. Byly to neskutečně těžké série a oba týmy si zaslouží kredit. Jak už jsem ale řekl, týmem jsme to dokázali. Dřeli jsme, makali a odvděčilo se nám to," řekl Kacetl, který minulé utkání nedochytal. Trenéři jej stáhli po třech inkasovaných gólech v první třetině. Dnes se ale do branky vrátil. "Někdy se to sejde. Potřebovali jsme dodat impulz, který skoro vyšel. Teď jsme věděli, že to musíme urvat tady," uvedl.

Ve finále se Oceláři utkají s Vítkovicemi, nebo Hradcem Králové. Oba týmy čeká sedmý zápas v sobotu. "My si dáme minimálně den odpočinek od hokeje a pak se začneme připravovat. Asi se na zápas podívám, ale s kým se utkáme, je jedno. Jestli chcete titul, musíte porazit každého. A je jedno, zda je na druhém konci republiky nebo vedle nás," pousmál se Kacetl.