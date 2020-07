Kácením stromů začala rekonstrukce silnice na Ještěd

Liberec - Kácením stromů začala dnes ráno rekonstrukce, kvůli které je pro dopravu zcela uzavřená silnice z Liberce na Ještěd. Motoristé se z Liberce dostanou jen k parkovišti u kabinové lanovky. Parkoviště na Výpřeži a vrchol Ještědu jsou pro automobily i cyklisty přístupné jen z druhé strany Ještědského hřbetu z Proseče pod Ještědem nebo Křižan. Z Liberce se turisté dostanou na vrchol jen pěšky nebo lanovkami. Rekonstrukce za 84 milionů korun skončí až příští rok.

Na uzavření silnice upozorňují značky už na trase z města, přesto dnes značka zakazující vjezd za parkovištěm u lanovky mnohé motoristy překvapila. Někteří cyklisté a také zahraniční turisté zákaz ignorovali, a mezi betonovými šikanami prokličkoval dokonce krátce před polednem i kamion. Jen o pár set metrů dál přitom lesníci káceli stromy a těžká technika odklízela kmeny z vozovky. "Ponechat silnici otevřenou alespoň v omezeném režimu ale nebylo možné kvůli rozsahu prací," řekl dnes ČTK náměstek libereckého hejtmana Jan Sviták (Starostové pro Liberecký kraj).

Silnice na Ještěd sice prošla opravou v roce 2008 před lyžařským šampionátem, tehdy ale jen odfrézovali horní vrstvy vozovky a položili nový asfalt. "Zásadnější obnova se nedělala. Silnice je teď v takovém stavu, že reálně hrozí, že by v nejbližších letech mohlo dojít k sesuvu silnice, protože je ve strmém svahu," doplnil Sviták. Komunikaci proto čeká kompletní rekonstrukce včetně podloží, opěrných zdí, rekonstrukcí projdou všechny propustky a v plánu je i jeden nový. Silnice dostane svodidla a nové dopravní značení.

Velkou komplikací je uzavření silnice nejen pro turisty ale především pro obyvatele z Podještědí, kteří "přes kopec" dojíždějí do Liberce za prací nebo do škol. Zatímco třeba z Hořeních Pasek trvala cesta přes Ještěd do Liberce 15 minut, dnes musí lidé horu objíždět, což trvá zhruba dvakrát déle. O něco víc času budou potřebovat i autobusy na objízdných trasách, které vedou buď přes Hodkovice nad Mohelkou nebo přes Rynoltice. I na objízdných trasách ale čekají motoristy další dopravní omezení.