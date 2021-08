Kábul zachvátil chaos, mnozí před příchodem Tálibánu prchají

Kábul - Po zuby vyzbrojení bojovníci Tálibánu rozmístění na předměstích čekají na rozkazy, v prezidentském paláci se konají intenzivní jednání o předání moci a zahraniční diplomatické mise na poslední chvíli organizují evakuaci svých zaměstnanců. Afghánskou metropoli Kábul dnes kvůli postupu islamistických povstalců zachvátila nervozita a chaos, mnozí Afghánci se pokoušejí s vypětím sil získat víza, aby mohli ze země odcestovat. Obchody a tržiště zejí prázdnotou, na silnicích se tísní tisíce automobilů, popsali dnes atmosféru zpravodajové zahraničních médií.

V sídlech afghánských úřadů v metropoli panuje ticho, někde jsou opuštěné i policejní stanice a běžný život v metropoli se téměř zastavil, uvedl reportér stanice BBC. Obyvatelé podle něj neskrývají obavy, i když ve městě se zatím nebojuje a Tálibán slíbil mírumilovné předání moci.

Stanice CNN uvedla, že v ulicích města nastal "naprostý chaos", auta jezdila po špatné straně ulic ve snaze proklestit si co nejrychleji cestu, zatímco lidé se zoufale snažili připravit na možnou ofenzivu Tálibánu. Reportér NBC Richard Engel napsal, že vojáci a policisté svlékali uniformy a brali si na sebe tradiční oděv, aby se vyhnuli očekávané odvetě ze strany islamistů.

Engel na twitteru sdílel i fotografii přeplněné kanceláře, kde se Afghánci pokoušeli získat víza pro cestu do USA. Fronty se stály i před bankami a velvyslanectvími dalších západních zemí, která ale ve stejnou chvíli chvatně opouštěli jejich pracovníci, uvedl zpravodaj listu The New York Times. Silnice ke kábulskému letišti byla kvůli množství aut prakticky neprůjezdná a mnozí lidé se proto směrem k letišti vydali raději pěšky.

"Lidé mají strach. Bojí se o své rodiny, své manželky a zejména o své dcery," řekl reportérovi deníku The Guardian obyvatel Kábulu jménem Sajíd. "Dnes ráno jsem byl ve městě, viděl jsem ženy, jak pláčou u kraje silnice. Lidé utíkali, každý se snažil najít vozidlo, kterým by se dostal domů. Nebyly žádné taxíky." V Kábulu podle něj panuje zlověstný klid. "Každý se zabednil doma, obchody a banky, které měly předtím napilno, jsou většinou zavřené. Školáci dnes měli mít zkoušky, ty se nekonají," dodal.

"Situace je zlá. Nemám žádné peníze a čtyři děti... Nemám peníze, abych utekl a hranice jsou zavřené," řekl Sajíd a dodal, že nevěří zárukám Tálibánu, že se nebude mstít. "Vidím to skepticky... Víme, co se stane. Začnou hledat 'zrádce' - každého, kdo sloužil v armádě nebo pomáhal NATO a Američanům," uzavřel.