Kabinová lanovka na Sněžku bude od soboty opět v pravidelném denním provozu

Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Kabinová lanovka na Sněžku se v sobotu 10. prosince vrátí do pravidelného denního provozu. Od začátku listopadu je kvůli údržbě v režimu podzimní odstávky, v provozu byla o víkendech a svátcích. ČTK to dnes řekl náčelník lanovky Jiří Špetla. Lanovku, která patří městu Pec pod Sněžkou, tvoří dva úseky, a to Pec - Růžová hora a Růžová hora - Sněžka. V provozu je v závislosti na počasí, jezdí do rychlosti větru 60 km/h.

"V sobotu zahajujeme. Uvidíme, jaké bude počasí, ale zatím to vypadá dobře, lanovka by mohla jezdit až na Sněžku. Podzimní revize jsme měli letos o týden delší, od 1. listopadu do 9. prosince," řekl ČTK Špetla.

Dnes dopoledne bylo na Sněžce mrazivo a větrno. Podle dat z měřicí stanice Poštovny Anežka na vrcholu Sněžky byla kolem 9:00 teplota minus 8,6 stupně Celsia a rychlost větru v nárazu dosáhla dopoledne přes 80 km/h. U nedaleké hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů bylo ráno podle horské služby minus pět, mlha a 22 centimetrů sněhu.

Odstávku lanové dráhy využili vlekaři k pravidelné údržbě a revizím. "Prohlížely se tradičně oba úseky tratí, měnily se kladky, bandáž. Po několika letech jsme měnili také bandáž na poháněcím kotouči prvního úseku. Kontrolovali jsme také čepy baterií na podpěře dvě a tři prvního úseku. Zkrátka lanovka je v perfektní kondici, je připravena na zahájení pravidelného provozu," uvedl Špetla.

Lanovka podstupuje pravidelnou údržbu dvakrát do roka, na jaře a na podzim, po tuto dobu je v provozu zpravidla jen o víkendech. Z hlediska převýšení je v Česku nejextrémnější kabinovou lanovkou. Horní úsek lanovky byl loni v listopadu přestavěn, aby se zlepšily její jízdní vlastnosti. Stavbaři odstranili podpěru číslo 17 ve vrcholovém úseku a podpěru číslo 18 zvýšili o 2,7 metru. Tím se docílilo většího přítlaku lana na kladky podpěry.

Návštěvnost lanovky na Sněžku dosud nedosáhla hodnot předpandemických let. "Oproti roku 2019 je návštěvnost lanovky s malými výkyvy zhruba o 20 procent nižší," řekl ČTK Špetla. Sčítače na lanovce zaznamenaly za rok 2019, tedy před pandemií koronaviru, 311.948 průchodů, za rok 2020 jich bylo 230.842, loni 202.025 a v letošním roce dosud zhruba 246.000, uvedli zástupci lanovky.

Podle vlekařů zájem o lanovku na Sněžku velmi ovlivňuje počasí, což dokazuje i letošní pro turistiku příznivý podzim. "Podzim byl z hlediska návštěvnosti výjimečný, dokonce lepší než před pandemií koronaviru. Počasí turistice přálo," řekl ČTK Špetla.

Sčítače Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) na řadě míst v nejvyšších partiích hor v listopadu dokonce zaznamenaly rekordní návštěvnost.

Lanovka po kompletní rekonstrukci svezla první turisty v prosinci 2013, a to na spodním úseku. Šlo většinou o obyvatele Pece a lidi, kteří se na její stavbě podíleli. Druhý úsek začal fungovat pro veřejnost v únoru 2014. Nová lanovka se čtyřmístnými kabinami nahradila dřívější zařízení z roku 1949 s otevřenými dvousedačkami.