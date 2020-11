Kabinet znovu odmítl návrh STAN na přesun úřadů do regionů

Praha - Návrh poslanců Starostů a nezávislých (STAN) přemístit sídla některých centrálních úřadů projednají poslanci s negativním stanoviskem vlády. Kabinet o tom informoval na svých webových stránkách. Starostové chtějí do regionů přesunout 15 úřadů, mimo jiné Český statistický úřad (ČSÚ), Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) nebo Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Před rokem Starostové obdobný návrh na přesídlení 23 úřadů ve Sněmovně neprosadili. Vláda ho tehdy odmítla jako nepromyšlený a bez vyčíslení nákladů na změnu sídel. Argumenty podle kabinetu platí i pro současný návrh. "Nelze konstatovat, že by byla nyní posuzovaná poslanecká iniciativa zdařilejší a propracovanější," konstatovali ministři ve svém stanovisku.

Vláda argumentuje tím, že ústava zakotvuje Prahu jako hlavní město. "Ústavodárce deklarováním Prahy jako hlavního města vyjádřil vůli, aby obecně v tomto městě mimo jiné sídlily ústřední orgány," uvedli ministři. Úřady mimo hlavní město by měly být podle nich výjimkou. Ministři v návrhu postrádají i analýzu dopadů přesunu institucí. Varují před náklady na stěhování, přesun techniky, ale i nutností přesunu zaměstnanců.

Starostové nynější i předchozí návrh zdůvodnili decentralizací státní správy a snahou podpořit regiony. ČSÚ by chtěli přesunout do Českých Budějovic. Ministerstvo vnitra již dříve poukázalo na to, že statistici sídlí v Praze v nové budově. Ministerstvo zdravotnictví se zase postavilo proti přesídlení Státního ústavu pro kontrolu léčiv do Hradce Králové, na čemž STAN trvá.

Drážní úřad a Drážní inspekci chtějí Starostové přemístit do Pardubic přes nesouhlas ministerstva dopravy. Státní zdravotní ústav a Správa úložišť radioaktivních odpadů by měly podle STAN sídlit v Karlových Varech. V Ostravě by chtěli Starostové mít Český báňský úřad i Státní fond životního prostředí, v Plzni pak Úřad pro ochranu osobních údajů a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Přesun by se podle STAN dotkl 4303 kvalifikovaných úředníků, což by posílilo regiony. "Přesun sídel úřadů bude přínosem i pro samotné hlavní město a současně poskytne potenciál pro využití stávajících budov," uvedli Starostové. Poslanci podotkli, že o přesunu centrálních úřadů z historických budov v Praze se uvažuje dlouhodobě.