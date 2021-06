Kabinet v pondělí rozhodne o rouškách i testování ve školách v září

Praha - Kabinet by měl v pondělí rozhodnout o nošení roušek místo respirátorů od 1. července, ale i o podobě testování ve školách od září. V rozhovoru pro TN Live to dnes řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Kvůli zvládnutí epidemie covidu-19 se nesmí letos opakovat chyby, které se udělaly loni, dodal.

Kabinet byl loni terčem kritiky za to, že podcenil opatření na konci prázdnin, což prohloubilo druhou vlnu epidemie v Česku. Babiš uvedl, že loni bylo Česko po zvládnutí první vlny covidu-19 v euforii a rozhodnutí odložit v létě roušky bylo špatné. "Tento rok ty chyby nesmíme opakovat, celé léto se budeme chystat," řekl TN Live Babiš.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) po pondělním jednání vlády řekl, že po dohodě s hlavní hygieničkou Pavlou Svrčinovou navrhne, aby od července bylo možné nosit místo respirátorů i chirurgické roušky či nanoroušky, nikoliv však roušky vyrobené doma. "Tam se odborníci shodli, že bychom nahradili respirátory chirurgickými rouškami, mělo by to být 1. července. Předpokládám, že na nejbližší vládě se to rozhodne," řekl dnes Babiš. I v létě se povinnost podle něj bude týkat hromadné dopravy, obchodů a dalších vnitřních prostor.

V pondělí by podle něj mělo být i jasné, jak bude vypadat návrat žáků do lavic po prázdninách. Dohodu podle něj zbrzdilo ministerstvo zdravotnictví, které nejprve preferovalo dražší a přesnější PCR testy, později však začalo připouštět i levnější antigenní testování. Aktuální představa podle něj je, že by se žáci testovali od 2. září. Nehrozí tak podle něj komplikace s nástupem prvňáků, před kterým v případě testování 1. září varoval ministr školství Robert Plaga (za ANO).

Až začne množství dostupné vakcíny proti covidu-19 převyšovat poptávku, chce podle Babiše stát změnit strategii očkování. Z očkovacích center by se nabídka vakcíny mohla přesunout do obchodních center či do firem, kde by zdravotníci očkovací látky aktivně nabízeli. Za zájemci by měly také vyrážet mobilní týmy. Podle Babiše aktuálně čeká na druhou dávku přes dva miliony lidí, kteří již dostali první.