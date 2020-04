Kabinet uspíšil harmonogram otevírání obchodů do 25. května

Praha - Vláda dnes na základě epidemiologického vývoje nemoci covid-19 uspíšila svůj harmonogram otevírání obchodů a dalších provozoven v Česku. Místo 8. června by nově měl skončit 25. května. Už od nejbližšího pondělí by se měly otevřít provozovny s plochou do 2500 metrů čtverečních s vlastním vchodem, původní plán přitom počítal s postupným otevíráním provozoven do 200 a 1000 metrů čtverečních až do června. Novinářům to řekl vicepremiér Karel Havlíček (za ANO).

Fotogalerie: Nový koronavirus a nemoc COVID-19 v ČR

Od příštího pondělí 27. dubna stát umožní provoz obchodů do 2500 metrů čtverečních, které mají samostatný vchod a nejsou v obchodním centru. Začnou znovu fungovat autoškoly a posilovny či fitness centra bez zázemí. Na 11. května počítá nový vládní plán s otevřením restaurací se zahrádkou či výdejním okénkem a kadeřnictví, muzeí, galerií či výstavních síní. V poslední fázi 25. května by mohly v běžném provozu fungovat nejen restaurace, ale také ubytovací zařízení, počítá se i s uvolněním kulturních či společenských akcí.

Havlíček uvedl, že kabinet vyšel ze svého slibu, že je připraven na základě vývoje epidemie svůj harmonogram zpomalit i uspíšit. Klíčové bylo vyhodnocení vlivu velikonočních svátků. "Velikonoce dopadly velmi dobře," uvedl. Důsledná a včasná opatření v Česku ale podle něj zabrala. "Můžeme si dovolit uvolňovat restrikce rychleji, není možné propást jediný den s ohledem na uvolňování podnikání," dodal.

Od nejbližšího pondělí se mohou také konat bohoslužby do 15 osob, otevřou knihovny, zoologické a botanické zahrady. Datum 11. května se vztahuje také na prodejny v nákupních centrech a provozovny nad 2500 metrů čtverečních mimo nákupní centra, plán počítá i s otevřením venkovních prostor zámků, hradů a skanzenů a venkovními tréninkovými aktivitami profesionálních sportovců.

Od 25. května budou podle nového plánu v provozu vnitřní prostory restaurací, hotely, kempy, dosud nepovolené taxislužby či divadla. Kabinet chce ještě specifikovat, kolik lidí by se mohlo účastnit kulturních, společenských a sportovních akcí. Uvolněny mají být také svatby a provoz vnitřních prostor botanických a zoologických zahrad.

Ministerstvo zdravotnictví připraví prováděcí předpisy s konkrétními povinnostmi pro veškeré akce a provozovny z harmonogramu, uvedl Havlíček. Stát podle něj bude velmi důsledně dodržování hygieny vymáhat, je při tom připraven zapojit Českou obchodní inspekci či živnostenské úřady.