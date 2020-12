Kabinet upravil usnesení, bránilo nabízet nápoje k pití na místě

Praha - Kabinet odpoledne na svých webových stránkách upravil znění svého ranního usnesení, které má umožnit restauracím prodávat pivo ve džbánku či nakupovat na vánočních trzích alkohol v lahvích. Server Novinky.cz upozornil, že původní formulace zakazovala prodej jakýchkoliv rozlévaných nápojů včetně nealkoholických ke konzumaci na místě. Někteří právníci způsob opravy původní vyhlášky kritizují, podle ministerstva vnitra je ale opravená verze správná.

Kritizované usnesení do dneška zakazovalo "prodej alkoholických nápojů v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb zákazníkovi mimo její vnitřní prostory", tedy například prostřednictvím výdejového okénka. Lidé si nesměli odnášet pivo z restaurace ve džbánku nebo lahvi domů. Opozice upozorňovala, že podnikatelé přijdou o možnost na trzích prodávat například medovinu v lahvích, a také na zvyk kupovat v restauracích pivo s sebou do džbánku.

Kritici zároveň poukazovali na to, že restaurace z okénka nebude smět prodávat stejný nápoj, který bude bez omezení k dostání například v prodejně potravin hned vedle. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ve středu uvedl, že cílem opatření bylo omezit konzumaci alkoholu na veřejnosti. Tato "politováníhodná záležitost" bude napravena během 24 hodin, slíbil.

V původní verzi dnešního usnesení kabinet zakázal provozovnám stravovacích služeb prodávat "rozlévané nebo na místě připravované nápoje k okamžité konzumaci". Restaurace by tak nesměly nabízet žádné takové nápoje, které by lidé konzumovali i vevnitř. Aktuálně je však na stejném odkazu na webu kabinetu dostupná odlišná verze usnesení, která doplnila další část věty u příslušného zákazu. Ten má platit v případě "prodeje z provozovny stravovacích služeb zákazníkovi mimo její vnitřní prostory". Jen přes okénka mohou podle aktuálních pravidel restaurace prodávat od 20:00 do 05:59.

Blatný dnes po jednání kabinetu řekl, že vláda opatření upravila, aby byl výklad jednoznačný a reflektoval původní záměr. "Není cílem, abychom si na trzích koupili svařené víno nebo pivo a chodili s nimi po trzích. Nicméně nebude problém si zakoupit dárkovou lahev a odnést si ji domů," uvedl. Podobně je upraven prodej přes okénka, dodal. "Mělo by být cílem, abychom se nesnažili opatření obcházet tak, že si alkohol koupíme přes okénko a budeme s ním chodit po městě, ale není problém si přes okénko koupit pivo do nějaké nádoby a odnést si jej domů," řekl.

Způsob, jakým ministerstvo vyhlášku upravilo, ale podle Novinek.cz čelí kritice některých právníků. Podle nich je norma závazná ve znění, v jakém původně vyšla ve Sbírce zákonů. Že ministerstvo vnitra vydalo ke sbírce opravu tiskové chyby považují kritici za nedostatečné. "Postup, kdy obsah usnesení vlády mění ministerstvo vnitra svým sdělením, nelze podle mého názoru považovat za správný," řekl Novinkám.cz Zbyšek Kordač z advokátní kanceláře Weinhold Legal.

Ministerstvo vnitra ale trvá na tom, že prodej veškerých nápojů v restauracích zakázán není. "Způsob, jakým došlo k opravě tiskové chyby ve Sbírce zákonů, je zcela v souladu se zákonem," uvedl dnes večer resort na twitteru. Platná je podle něj opravená verze.