Kabinet se podle Rakušana i v souvislosti s covidem tváří, že už nevládne

Praha - Podle předsedy hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Víta Rakušana se dosluhující kabinet Andreje Babiše (ANO) i v souvislosti s koronavirem tváří, že už nevládne. Šéf Pirátů Ivan Bartoš považuje za nutné ukončit komunikační chaos, za novou vládu, kterou tvoří Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Piráti se STAN podle něj budou mluvit dva zásadní lidé - premiér a ministr zdravotnictví. Řekli to dnes novinářům u památníku listopadových událostí na Národní třídě v Praze. Podle pravděpodobného budoucího premiéra Petra Fialy (ODS) se úplně nedaří spolupracovat s končící vládou. Podle lídra Spolu je nutné přijímat krátkodobá opatření, kterými si lze poradit s prudkým nárůstem počtu nakažených, ale i dlouhodobější.

V úterý přibylo v Česku nejvíc nákaz covidem-19 za den od začátku epidemie loni v březnu. Nově nakažených bylo 22.479, zhruba o polovinu víc než za předchozí úterý. V pondělí bylo hospitalizovaných přes 4500 lidí, nejvíc od poloviny letošního dubna. Rostou i počty úmrtí lidí s covidem-19. Za listopad jich už zemřelo 848, zatímco za celý říjen bylo úmrtí 333. Vláda nyní zvažuje zpřísnění protiepidemických opatření, které by se dotklo hlavně neočkovaných, rozhodnout by měla ve čtvrtek.

"Myslím, že opatření budou muset přijít a řešit se ta situace bude muset. Zneklidněně sleduji, že současná vláda se tváří a vytváří mediální obraz, že už nevládne," řekl Rakušan. Kabinet podle něj má všechny potřebné aparáty a týmy odborníků. V nejbližších dnech chtějí ale zástupci stran budoucí vlády představit plán, jak by se situace mohla řešit.

Rakušan všechny poprosil o rozumnost a zodpovědnost, apeloval i na očkování proti covidu-19. Je podle něj také důležité na ministerstvu vnitra vrátit krizové řízení do kolejí zákona, například pod Bezpečnostní radou státu podle Rakušana může vzniknout výbor pro covid. Kabinet podle něj musí přestat lhát, říct, že situace je vážná, a mluvit jedním hlasem.

Na to apeloval i Bartoš. "Předpokládám, že za novou vznikající vládu budou mluvit dva zásadní lidé, a to budoucí premiér a ministr zdravotnictví. Jestli něco byl chaos, tak to bylo to, že členové vlády libovolně bez jasně známých pravidel a parametrů komentovali vývoj pandemie," poznamenal.

Zásadní je podle něj sledovat kapacitu nemocnic či to, zda hygienické stanice zvládnou řešit situaci trasováním. Podle Bartoše by měla vzniknout mapa toho, jak si navzájem mohou vypomáhat zdravotnická zařízení, neboť pandemie i v předchozích vlnách procházela skrz kraje postupně.

Zaváděná opatření podle něj musí stát na pevných legislativních nohách. Pandemický zákon, kterým se aktuálně opatření řídí, neumožňuje epidemii řešit plošnými uzávěrami, řekl. Za zásadní nyní považuje, aby byla zejména dodržována a vymáhána aktuálně platná opatření.

Fiala: Vládu nelze kvůli koronavirové situaci předávat dlouho

Podle pravděpodobného budoucího premiéra Petra Fialy (ODS) musí rychle vzniknout odpovědný kabinet. Vládu nelze kvůli situaci s covidem předávat dlouho, řekl dnes novinářům poté, co politici koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) dorazili kolem 11:00 na Národní třídu v Praze položili květiny k pomníku. Fiala doufá, že z odpolední schůzky s prezidentem Milošem Zemanem vyvstane jasný harmonogram jmenování nové vlády. Tu tvoří ODS s Piráty a Starosty a nezávislými (STAN).

"Naše dvě koalice, pět politických stran je připraveno převzít prakticky okamžitě vládu v České republice. To je to, co řeknu panu prezidentovi, a samozřejmě mu představím seznam kandidátů na členy vlády. Doufám, že ze schůzky vyjde jasný harmonogram jmenování vlády," poznamenal Fiala. "Nemůžeme si dovolit dlouhé předávání vlády," dodal s tím, že kabinet Andreje Babiše (ANO) už zjevně rozhodovat nechce.

Podle Fialy se úplně nedaří spolupracovat s končící vládou. Odborníci nově se ustavujícího kabinetu sdružení v takzvaném Anticovid týmu i dnes od rána jednají a snaží se přijít se sérií protikoronavirových opatření. Ta by pak měli představit ve čtvrtek na schůzce s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO), řekl Fiala.

Podle lídra Spolu je nutné přijímat krátkodobá opatření, kterými si lze poradit s prudkým nárůstem počtu nakažených, ale i dlouhodobější. Je například nutné mít konkrétní plán pro nemocnice pro případy, že by v nich došly kapacity, míní. Vyzval také lidi k očkování proti covidu-19, apeloval na adresné oslovování nejrizikovějších skupin skrze praktické lékaře či zdravotní pojišťovny.

Zopakoval postoj budoucí vlády, jež se chce vyhnout plošným uzávěrám, takzvanému lockdownu. Za důležité považuje mít dostatečné kapacity na trasování kontaktů nakažených či zvýšit proočkovanost. Koalice Spolu podle něj navrhuje, aby se kromě očkování a prodělané nemoci uznávaly například ve službách či na akcích i PCR testy s platností 72 hodin.

Zástupci Spolu si po položení květin k Pomníku 17. listopadu zazpívali českou hymnu. Při jejich příchodu mimo jiné lidé volali "Ať žije nová vláda!" Krátce před nimi dorazili také zástupci vedení obou parlamentních komor, mimo jiné nová předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

Fiala řekl, že 17. listopad je pro něj nejkrásnějším svátkem. Spousta lidí podle něj od roku 1989 měla možnost začít uskutečňovat svoje sny a žít ve svobodě. Považuje to i za svátek mladých lidí, neboť v letech 1939 i 1989 se právě studenti rozhodujícím způsobem postavili totalitám. Stejně jako předseda STAN Vít Rakušan vyjádřil radost, že se svátek poprvé slaví bez komunistů v Parlamentu.

Adamová i Jurečka od Zemana očekávají harmonogram dalšího postupu

Předsedkyně TOP 09 i Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová předpokládá, že hlavním výstupem dnešní odpolední schůzky kandidáta na premiéra Petra Fialy (ODS) s prezidentem Milošem Zemanem bude stanovení harmonogramu jmenování premiéra a vlády. Řekla to dnes novinářům u památníku listopadových událostí na Národní třídě v Praze. Také lidovecký šéf Marian Jurečka očekává od hlavy státu jasný časový plán pro nejbližší dny a týdny.

"Strany pětikoalice udělaly maximum možného, aby ve velmi krátkém čase daly dohromady jak program, tak koaliční smlouvu, která bude příslibem dobrého vládnutí v příštích letech," řekla Pekarová Adamová. Fiala by dnes měl Zemanovi představit i jmenný seznam kandidátů na ministry.

Řekla, že nová vláda chce co nejrychleji převzít zodpovědnost. Situace si to podle ní žádá. Vláda Andreje Babiše (ANO) v demisi se tváří, že už nevládne, přitom je potřeba reagovat nejen na bující koronavirovou pandemii, míní.

V souvislosti s covidem ona i předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) apelovali na zodpovědnost každého občana i na očkování. Vystrčil uvedl, že stále vládne Babišův kabinet, který musí dělat opatření. Je podle něj dobré je zkonzultovat se zástupci budoucí koalice, ale rozhodnout musí dosluhující vláda.

Podle Jurečky by Zeman měl představit Fialovi svůj časový plán pro nejbližší dny v souvislosti se jmenováním nové vlády, schůzkami s kandidáty na ministry a podobně. "My za nás máme všechno připravené a projednané," řekl. Očekává, že prezident jmenuje vládu tak, jak mu ji Fiala navrhne. "Nemáme žádná náhradní jména. Dali jsme jako předsedové stran ta nejlepší jména, která máme k dispozici pro jednotlivá ministerstva," dodal.