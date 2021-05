Kabinet projedná volnočasové aktivity dětí či Pražský okruh - VIDEO

Praha - Pravidla pro volnočasové aktivity dětí s ohledem na epidemii covidu-19 projedná na svém dnešním zasedání vláda. Ministři by se měli vrátit i k záměru na zahájení výkupu pozemků pro stavbu části Pražského okruhu u Běchovic či probrat záměr na vstup kabinetu do dvou řízení u Ústavního soudu. Kabinet by také měl vydat usnesení o tom, že testování ve firmách a na úřadech bude pokračovat ještě celý červen.

Na pokračování testování se podle ministra průmyslu Karla Havlíčka (za ANO) dohodla vláda už ve čtvrtek, konečné usnesení by měla vydat dnes. Zaměstnanci docházející do podniků budou testy jako dosud muset podstupovat jednou týdně.

Podpořit by vláda mohla poslaneckou novelu, podle které by ve Vězeňské službě vznikla nová zdravotnická organizační jednotka. Předkladatelé si od ní slibují pružnější řízení vězeňských nemocnic v Praze a v Brně, lepší využití jejich kapacit i výběr plateb od zdravotních pojišťoven.

Kabinet rovněž rozhodne, zda u Ústavního soudu vstoupí do řízení, která se týkají zrušení částí pandemického zákona a zákona o odpadech. V prvním případě navrhla Legislativní rada vlády, aby kabinet u soudu prosazoval zamítnutí návrhu senátorů, ve druhém případě naopak doporučila usilovat o to, aby soud senátorům vyhověl.

Na programu jednání je i návrh na jmenování profesorů za první pololetí letošního roku či návrh na sjednání dohody mezi českou a německou vládou o údržbě a rozvoji mezinárodní vnitrozemské Labské vodní cesty. Kabinet projedná i nařízení zřizující Medaili za přínos hospodářské soutěži a veřejnému zadávání, kterou by uděloval antimonopolní úřad.

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) také v pátek uvedla, že by na schůzi kabinetu chtěla řešit situaci v hutním podniku Liberty Ostrava kvůli vyvádění emisních povolenek z ČR.