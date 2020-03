Kabinet prodloužil omezení volného pohybu v ČR do 11. dubna

Praha - Omezení volného pohybu po celé České republice, které je jedním z opatření proti šíření nového typu koronaviru v zemi, dnes kabinet opětovně prodloužil do 11. dubna do 06:00. ČTK to sdělil premiér Andrej Babiš (ANO). Opatření platí od 16. března, vláda ho naposledy prodloužila do středy 1. dubna. Rozšířila ho tehdy rovněž o ustanovení, podle kterého nemají lidé na veřejně dostupných místech tvořit skupinky a být nejvíce ve dvou. Restaurace zůstanou uzavřené do 11. dubna, vláda prodloužila i zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách.

Opatření omezující volný pohyb se nevztahuje například na cesty do zaměstnání, na nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými, cesty k obstarávání základních životních potřeb, do zdravotnických zařízení, dobrovolnickou či sousedskou výpomoc, na pobyty v přírodě nebo parcích a pro účast na pohřbech.

Lidé mají podle nařízení, které má formu mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, omezit kontakty s dalšími osobami na nezbytně nutnou míru a pobývat na veřejně dostupných místech maximálně ve dvou. Výjimka platí pro členy domácnosti, výkon povolání či podnikatelské činnosti a účast na pohřbu. Lidé by také měli zachovávat při vzájemném kontaktu alespoň dvoumetrový odstup, pokud je to možné. Česko bylo v polovině března po Itálii, Španělsku a Rakousku čtvrtou evropskou zemí, která přistoupila kvůli koronaviru k omezení pohybu obyvatel. Opatření o několik dní později doplnil zákaz vycházení bez zakrytí nosu a úst, lidé musí použít mimo bydliště respirátor, roušku, ústenku, šátek nebo šálu. Úřady před posledními dvěma víkendy také důrazně doporučovaly lidem zákaz volného pohybu dodržovat a omezit návštěvy chat a chalup. Pokud byla jejich cesta nezbytná, měli se lidé zdržovat ve své vlastní skupině a nevycházet mezi místní obyvatele.

Restaurace zůstanou uzavřené do 11. dubna

Vláda dnes podle informací ČTK prodloužila zákaz, který původně platil do středy. Zákaz se netýká například výdeje jídla okénkem nebo prodeje s sebou bez vstupu do provozovny. Omezení neplatí také pro provozovny, jež neslouží pro veřejnost, například zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb nebo vězeňských zařízení.

Vláda původně rozhodla o uzavření restaurací v sobotu 14. března v brzkých ranních hodinách. Restaurace mohou kromě výdeje okénkem jídlo také rozvážet. Zákaz se týká i hospod, pivnic, barů, vináren, kaváren či cukráren. Společně s nimi byly uzavřeny i herny a kasina.

Zákaz maloobchodního prodeje a služeb bude platit do 11. dubna

Vláda dnes podle informací ČTK prodloužila zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách. Původně platil do středečních 06:00. Zákaz se netýká například prodejen potravin, lékáren, drogerií, prodejen výpočetní techniky, malých domácích zvířat a potřeb pro ně, novin a časopisů, zahrádkářství, květinářství nebo prodeje zdravotnických prostředků.

Původně usnesení o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb kabinet přijal v sobotu 14. března v noci. Týká se i například kadeřnických a kosmetických salonů. Den poté vláda usnesení aktualizovala a vyňala ze zákazu další odvětví, jiná ale omezila. Zákaz se tak týká také provozu autoškol, taxislužeb s výjimkou těch, které rozvážejí potraviny, a těch, které řídí osoby s oprávněním, nebo provozu samoobslužných prádelen a čistíren.

Minulý týden ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření aktualizovalo, od pátku se tak zákaz nevztahuje na zámečnictví, opravu, údržbu a instalaci strojů a zařízení pro domácnost, myčky automobilů a pohřebiště. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v sobotu uvedl, že pokud nebude vývoj epidemie "razantně stoupající", mohly by po Velikonocích například otevřít některé obchody nebo kadeřnictví.