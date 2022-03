Kabinet dořešil příspěvky na ubytování Ukrajinců

Praha - Na příspěvcích na ubytování ukrajinských uprchlíků, ale i na jejich rozdělování mezi jednotlivými regiony se shodli ministři při dnešním jednání vlády a své předchozí schůzce s hejtmany. Speciální víza v Česku dostalo již přes 170.000 lidí, kteří po ruské vojenské invazi opustili Ukrajinu, podle dat od mobilních operátorů je v ČR odhadem 270.000 uprchlíků. Z úterní návštěvy Kyjeva, kterou chtěl Ukrajinu podpořit, se dnes do ČR vrátil premiér Petr Fiala (ODS). Jeho cestu na setkání s ukrajinským prezidentem a premiérem ocenili ostatní ministři, v Bruselu sklidila opatrné a nejednotné reakce.

Vláda dnes schválila příspěvek 200 korun za osobu a noc na dočasné nouzové přístřeší, kterým jsou například tělocvičny a podobná zařízení. V jiných ubytovacích zařízeních bude dotace státu činit 250 korun. Částka je nezávislá na věku ubytovaného, navýšit by ji měly kraje. Regiony vnímají částku podle šéfa Asociace krajů Martina Kuby (ODS) jako odpovídající, problém by mohl nastat, pokud by ubytování uprchlíků v penzionech pokračovalo v letní turistické sezoně.

Lidé, kteří u sebe doma či ve svých bytech ubytují uprchlíky, by mohli dostávat na ubytovanou osobu solidární příspěvek 3000 korun měsíčně, nejvíce ale 9000 korun měsíčně na domácnost. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) se příspěvek nebude danit. Vláda by o tom ve svém nařízení mohla rozhodnout příští týden poté, co začne platit nový zákon o zaměstnávání a zabezpečení uprchlíků. O normě by měl ve čtvrtek rozhodovat Senát, patrně ji schválí.

Česko se dnes také rozhodlo poslat na Ukrajinu další vojenský materiál. Vicepremiér Vít Rakušan (STAN) dnes výši nového daru odmítl specifikovat, podle ministerstva obrany nelze z bezpečnostních důvodů zveřejnit ani obsah daru. Do budoucna je obrana připravená pomoci Ukrajině dalším materiálem až za miliardu korun.

Rakušan dnes vedl jednání vlády kvůli absenci premiéra Fialy, který se teprve před 13:00 vrátil z úterní návštěvy Kyjeva. Do města čelícího ruským útokům se vydal s polským premiérem Mateuszem Morawieckým a slovinským premiérem Janezem Janšou. Setkali se s ukrajinským premiérem Denysem Šmyhalem a prezidentem Volodymyrem Zelenským. Po návratu přes hranice do Polska premiéři telefonovali předsedovi Evropské rady Charlesi Michelovi a informovali ho o výsledcích návštěvy.

Fiala po návratu do ČR zopakoval, že Ukrajinci bojují za své životy, vlast a svobodu, ale zároveň i za další země. "Musíme je v tom boji podpořit, proto jsme tam jeli osobně. Abychom jim dali najevo, že nejsou sami," řekl. Pokud budou Evropa a NATO pokračovat v podpoře Ukrajiny a sankcích proti Rusku, vidí Fiala šanci dospět k mírovému diplomatickému řešení. Ukrajina podle něj potřebuje hlavně protitankové a protiletecké zbraně a další vojenskou techniku, protože bojuje proti obrovské přesile.

Z Bruselu zazněly po cestě opatrné a nejednotné reakce. Činitelé EU i diplomaté na jedné straně oceňují snahu dát najevo podporu Ukrajině. Na druhé straně zvlášť diplomaté některých západoevropských zemí kritizovali, že nebyli včas informováni, měli také obavy z následků případného incidentu, který mohl hrozit. Španělský deník El País s odkazem na své zdroje v Bruselu napsal, že Michel varoval Morawieckého před bezpečnostním riziky návštěvy. Český kabinet cestu podle Rakušana velmi oceňuje, považuje ji za projev statečnosti a za ukázku toho, kam vláda hodnotově patří.

Ruská invaze na Ukrajinu začala 24. února, v Česku od té doby dostalo speciální víza už přes 170.000 lidí. V úterý jich vnitro udělilo téměř 10.000. Vláda aktuálně počítá s tím, že v ČR je zhruba 250.000 uprchlíků, asi 100.000 příchozích si bylo ubytování schopno zajistit samo a pro asi 150.000 ho musí zajistit stát. Nejvíce lidí, kteří dostali speciální vízum, nahlásilo svůj pobyt v Praze, k úterku jich bylo více než 40.000. Následoval Středočeský kraj s téměř 25.000 lidmi a Jihomoravský kraj, kde je přes 15.000 lidí. Nejméně lidí se naopak nahlásilo ve Zlínském a Olomouckém kraji, kde jich bylo pod 5000.

Na dnešním jednání se ministři shodli s hejtmany na přerozdělování uprchlíků z nejvytíženějších krajů. Odvíjet se bude od počtu obyvatel kraje či ekonomické výkonnosti. Jako příklad Rakušan uvedl, že na Prahu uprchlíků připadne 27.000, naopak na nejmenší Karlovarský kraj 3925. Na uprchlíky, kteří budou opakovaně odmítat nabídnuté ubytování v nějakém regionu, bude stát nahlížet jako na ty, kteří mají ubytování zajištěno vlastní. Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje v dubnu spustit program podpory pro obce a kraje k zajištění bydlení pro uprchlíky. Peníze by se využívaly na pořízení či rekonstrukce bytů. Úřad usiluje o peníze z EU.

Pohonné hmoty, jejichž cena od ruské invaze neustále rostla a dosáhla do rekordních výšin, pokračují ve zlevňování. Od neděle do úterý benzin zlevnil o 1,36 koruny na litr. V mezidenním srovnání podle společnosti CCS zlevnil o 82 haléřů na 45,72 koruny, nafta o 85 haléřů na 48,37 Kč. Aplikace ministerstva financí, kam mají čerpací stanice v rámci vládního boje s růstem cen denně hlásit průměrné prodejní ceny pohonných hmot, zaútočili hackeři. Byla dnes asi hodinu nedostupná.

Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) nemají ukrajinští uprchlíci vliv na současný opětovný nárůst epidemie koronaviru. Hygienici mezi nimi ale zachytili několik ohnisek. Fakultní nemocnice dostaly od ministerstva zdravotnictví za úkol do několika dní zřídit speciální ambulance pro péči o uprchlíky, takzvané UA pointy. Ministerstvo doporučuje otevřít ambulance i v krajích, kde fakultní nemocnice nejsou. Dosud nemocnice pečují o ukrajinské pacienty v běžných ambulancích. V Praze jich ošetří i desítky denně, někteří už byli hospitalizováni.

Ministerstvo školství chce pro uprchlíky zlepšit jazykovou podporu ve středních školách. Ukrajinští žáci by mohli do škol přicházet již se základními znalostmi češtiny z intenzivních kurzů a po nástupu ke vzdělávání by měli mít nárok na dalších 200 hodin jazykové výuky pro cizince. Systém jazykových kurzů ve středních školách by měl fungovat od září. O konkrétním modulu vzdělávání se rozhodne podle počtu a rozložení ukrajinských žáků v českých školách.