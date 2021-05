Kabinet by měl projednat testování na covid-19 či nošení roušek v létě

Praha - O frekvenci testování na covid-19 hrazeného zdravotními pojišťovnami či pravidlech pro nošení roušek v létě by měla dnes jednat vláda ANO a ČSSD. Ministři se budou zabývat i prodloužením záručního programu COVID plus do 31. prosince. Na řádném programu mají ministři například průběžné výstupy a doporučení uhelné komise. Zabývat by se mohli i dlouhodobým plánem na řešení pandemie, který počítá například s otevřením restaurací od 14. června, uvolněním amatérských sportovních soutěží nebo otázkou testování po návratu z dovolených. Materiál bude ještě před zasedáním kabinetu projednávat vládní rada pro zdravotní rizika.

Kabinet by se měl mimo jiné zabývat návrhem hlavní hygieničky Pavly Svrčinové ohledně testování pro veřejnost. Nyní může každý antigenní test na covid-19 hrazený ze zdravotního pojištění absolvovat každé tři dny, frekvence se pravděpodobně výrazně sníží. Tématem vládního rokování bude i otázka nošení roušek a respirátorů. Podle Svrčinové by měla být ochrana dýchacích cest povinná i v létě v zařízeních sociálních služeb, jedná se o hromadné dopravě.

Kabinet projedná i návrh, aby se státní administrativní budovou ve Štěpánské ulici v Praze místo České obchodní inspekce (ČOI) od června hospodařila státní agentura CzechInvest, která má v budově sídlo. Na programu jsou také informace o několika veřejných zakázkách, zpráva o plnění koncepce rodinné politiky za loňský rok či výroční zpráva o činnosti Státního zemědělského intervenčního fondu.