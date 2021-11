K záchraně planety je nutné jednat teď nebo nikdy, varovala Čaputová v Glasgow

Glasgow - Světoví lídři musí podniknout rozhodné kroky k záchraně naší planety teď nebo nikdy, řekla dnes na summitu lídrů při klimatické konferenci COP 26 v Glasgow slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Dodala, že pokud se nepovede dosáhnout potřebné shody, bude se na příštích klimatických konferencích hovořit již jen o nezvratné zkáze pro naše životní prostředí.

"Od doby, kdy jsem se v Paříži dohodli na dosažení uhlíkové neutrality do poloviny století, se COP sešel několikrát. Věda však mluví jasně: Od toho cíle jsme ještě daleko," řekla slovenská prezidentka. COP je zkratkou pro nejvyšší rozhodovací orgán zemí, jež přistoupily k Rámcové konvenci OSN o změnách klimatu (UNFCCC).

"Musíme posílit naše snahy o snížení emisí a zmírnění dopadů klimatické krize," pokračovala. "Pokud selžeme, tak budeme na příštích konferencích COP jednat jen o nezvratné zkáze naší planety a jejího životního prostředí. Tomuto scénáři se dá ještě tak tak vyhnout. Ale zatím to vypadá, že mu nezvládáme předejít," dodala.

Evropská unie podle Čaputové dělá, co je potřeba tím, že se zavázala ke snížení emisí o 55 procent do roku 2030 a k uhlíkové neutralitě do roku 2050. Emise skleníkových plynů na Slovensku podle prezidentky klesly o 46 procent oproti úrovni z roku 1990, metanu země pod Tatrami produkuje o polovinu méně.

Poznamenala však, že k předejití nejhorších scénářů je zapotřebí přijmout celosvětově koordinované kroky. Jednat podle ní musí nejen EU a další bohaté země, ačkoliv ty nesou za současnou krizi zvláštní odpovědnost. "Musíme se na tom podílet všichni, včetně těch států, jejichž nejvyšší představitelé nejsou v Glasgow," prohlásila ve zjevné narážce na Rusko, Čínu, či Turecko, které jsou jedněmi z největších světových producentů skleníkových plynů, ale jejich lídři na klimatickou konferenci nepřijeli.

"Uhlíková stopa letadel, kterými jsme přiletěli, nesmí být jediným výstupem letošní (konference) COP," řekla Čaputová a vyzvala k přijetí konkrétních závazků. "Máme různé startovní pozice a cesty rozvoje, ale máme jeden společný cíl: Zachovat naši planetu. Pojďme podle toho jednat," řekla slovenská prezidentka.