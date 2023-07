K vydání v Atlantisu zbývají dva Kunderovy romány - Totožnost a Pomalost

Brno - K vydání v nakladatelství Atlantis zbývají dva "francouzské" romány Milana Kundery - Totožnost a Pomalost. Termín vydání zatím není stanoven. ČTK to dnes za nakladatelství sdělila Jana Uhdeová. Kunderovo dílo v češtině vydává právě brněnský Atlantis, dosud to bylo 19 svazků. Spisovatel zemřel v úterý ve věku 94 let ve svém pařížském bytě. Do Francie z Československa odešel v roce 1975.

Atlantis vydal Kunderovy romány i sbírku povídek Směšné lásky, dvě divadelní hry - Jakub a jeho pán a Ptákovina - a řadu esejů. Jednalo se celkem o 11 vázaných svazků a osm brožovaných. Přehled lze najít na webu nakladatelství. "Všechny svazky průběžně dotiskujeme, takže jsou na trhu trvale dostupné," uvedla Uhdeová. Doplnila, že největšímu zájmu čtenářů se těší román Nesnesitelná lehkost bytí.

K vydání v Atlantisu zbývají Kunderovy romány Totožnost a Pomalost, a to v překladu Anny Kareninové. Uhdeová uvedla, že na překladu Totožnosti paní Kareninová pracuje. Termín vydání prozatím stanoven není.

Kundera patřil k výrazným postavám politické oblevy 60. let minulého století a také k těm, kterým bylo po sovětské invazi do Československa v srpnu 1968 brzy zakázáno vydávání děl. Od 80. let psal své knihy ve francouzštině, a pro část veřejnosti je tak znám spíše jako francouzský autor s českými kořeny. V roce 1979 byl zbaven českého občanství, které mu bylo navráceno teprve v roce 2019. K jeho nejznámějším dílům patří například romány Žert, Nesnesitelná lehkost bytí či soubor povídek Směšné lásky.