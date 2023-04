K vraždě ženy na Děčínsku vypovídal druh oběti, žalovaného považoval za kamaráda

Ústí nad Labem - Krajský soud v Ústí nad Labem pokračuje v hlavním líčení loňské vraždy ženy na Děčínsku. Obžalovanému jedenačtyřicetiletému Karlu Kalinovi v případě prokázání viny hrozí 15 až 20 let vězení, případně trest výjimečný, tedy až 30 let odnětí svobody nebo doživotí. Před soudem dnes dopoledne vypovídal partner oběti, obžalovaného považoval za svého kamaráda. V den vraždy se Kalina dostavil ke svědkovi na návštěvu.

Obžaloba muži klade za vinu, že loni 3. a 4. února v rodinném domě v Jiříkově na Děčínsku napadl svou o devět let starší kamarádku opakovanými údery do různých částí těla. Také ji rdousil a kopal. Poté oběť odvezl do nedalekého Rumburka na polní cestu a polil ji benzinem. Oběť se podle státního zástupce Vladimíra Jana nejméně jednou benzinu nadechla. Muž ji poté podle obžaloby zapálil. Žena zemřela krátce před vznikem požáru 4. února v důsledku udušení. Pozůstalí požadují náhradu škody v celkové výši 20 milionů korun.

Obžalovaný byl v roce 2000 pravomocně odsouzen za pokus o vraždu a znásilnění na 12 let. V roce 2009 byl podmíněně propuštěn. Kalina byl navíc před několika lety souzen za napadení dalších dvou žen.

Partner oběti se znal s obžalovaným z práce, později se začali vídat jako přátelé. S partnerkou byl 16 let a měli spolu syna. Naposledy ji viděl 3. února odpoledne, kdy ji odvezl do Rumburka. Řekla mu, že jde nakoupit a ke kamarádce. Uvedl, že běžně u svých kamarádek přespávala. Až ráno měl podezření, že je něco špatně. Ke kamarádce navíc ani nedorazila, řekl. V tom se mu ozval Kalina, jestli se může zastavit na návštěvu. Oba se oběti snažili dovolat, poté obžalovaný navrhl, aby se věc oznámila na policii. Druh oběti to však učinil až později, když se dozvěděl o zásahu hasičů a policie.

"První měsíc jsem nemohl skoro vůbec spát. Nemohl jsem tomu uvěřit," řekl soudu svědek, podle kterého na tom není dobře ani syn. Podotkl, že o předchozím odsouzení Kaliny nevěděl.

Další svědek soudu sdělil, že zavražděnou ženu znal z práce a měl s ní poměr. Kalina v pondělí řekl, že s obětí také udržoval milenecký vztah. Svědek nicméně uvedl, že o milostném vztahu mezi obětí a obžalovaným nevěděl. Poškozená mu jen řekla, že Kalina bere léky na agresivitu a sexuální pud. "Žárlil jsem a také jsem si nepřál, aby byli přátelé kvůli jeho problémům," sdělil soudu.

Další svědkyni si předvolala obhajoba. Žena viděla v noci z 3. na 4. února vozidlo, kde seděl řidič. V jednu chvíli se rozsvítila uvnitř auta světla a kolem něj se někdo procházel s baterkou. Vůz i chování dotyčné osoby jí přišlo podezřelé, proto se s postřehem obrátila na policii.

Kalina, který je od zadržení ve vazbě, před soudem v pondělí vinu odmítl. S obětí se viděl podle svých slov 3. února, kolem osmé večer odešla. Dále uvedl, že jeho výpovědi byly zcenzurované a manipulovalo se s důkazy. Postup policie i státního zastupitelství označil jako "fatální selhání". Odpoledne jsou předvoláni svědci z oboru psychologie a psychiatrie.