Praha - Hodinu a půl před uzavřením volebních místností byla u doplňovacích voleb do Senátu v Praze 9 účast 17,6 procenta. ČTK to řekla mluvčí radnice Marie Kurková. Lidé mohou volit do dnešních 14:00, pak se volební místnosti uzavřou a začne sčítání hlasů. O volné křeslo po Zuzaně Baudyšové (za ANO), která v lednu rezignovala ze zdravotních důvodů, usiluje deset kandidátů. Voličská účast v senátních volbách pravidelně bývá nízká.

Volební obvod Praha 9 zahrnuje kromě Prahy 9 bez Hrdlořez, části Hloubětína a části Malešic také Prahu 14, Prahu 19, Prahu 20, Prahu 21, Běchovice, Dolní Počernice, Klánovice, Koloděje, Satalice a Vinoř. Například v Praze 20, což jsou Horní Počernice, přišlo dosud k volbám 15,8 procenta voličů. Na dotaz ČTK to uvedla Alexandra Janáčková z radnice. V Praze 14 byla podle mluvčí Veroniky Berné dnes v 10:00 účast 11,8 procenta. Praha 14 zahrnuje převážnou část Hloubětína, Kyje, Černý Most a Hostavice.

O přízeň voličů usilují starosta Prahy 9 Jan Jarolím (ODS) s podporou lidovců, zastupitel Prahy 9 Petr Daubner (Piráti) s podporou ČSSD a Zelených nebo scenárista David Smoljak (za Starosty). TOP 09 postavila do voleb předsedu České společnosti pro rozvoj bydlení Martina Kroha. Za ANO kandiduje bezpečnostní expert a pedagog Martin Hrubčík.

SPD do voleb ze svých řad vyslala živnostníka Pavla Pešana, komunisté svého prvního místopředsedu Petra Šimůnka. Bývalý poslanec ČSSD a primář interny z Nemocnice Na Bulovce Jiří Koskuba kandiduje za Českou Suverenitu. O návrat do Senátu se pokoušejí Libor Michálek (dříve za Piráty, nyní za hnutí Vize pro Česko) a Eva Syková (dříve za ČSSD, poté za ANO, nyní za uskupení Pro Zdraví a Sport).

Volby do horní komory vykazují pravidelně nízkou volební účast. Za posledních deset let se v prvním kole, které se koná vždy společně s krajskými nebo komunálními volbami, volební účast pohybovala mezi 33,5 a 44,6 procenta. Ve druhém kole, které se koná o týden později samostatně, byla od roku 2010 volební účast mezi 15,4 a 24,6 procenta.

U doplňovacích a opakovaných voleb bývá účast podobná druhému kolu. V posledních deseti letech se konaly šestkrát, k prvnímu kolu přišlo mezi 12 a 23,3 procenta voličů a ve druhém kole se účast s výjimkou jednoho případu pohybovala mezi 8,7 a 17,6 procenta. Tou výjimkou byly doplňovací volby loni v lednu v Trutnově, které se konaly souběžně s prvním kolem prezidentských voleb a zúčastnilo se jich 59,4 procenta voličů.