K vile Gottových stále míří davy, okolí je zaplaveno svíčkami

Praha - Týden po smrti Karla Gotta je okolí jeho vily v Praze Nad Bertramkou zaplaveno svíčkami. Na prostranství před domem stále přibývají další svíčky, květiny, balonky, ale i vzkazy v češtině či němčině nebo plyšáci. Na zídkách u plotů visí věnce ve tvaru srdce. Kolem rozsáhlého pietního místa se dnes dalo projít, nikoliv však projet. K domu Gottových nadále přicházejí desítky lidí.

Gottovi příznivci na místo přicházeli i dnes v podvečer, někteří jen spěšně zapálili svíčku, jiní postáli, plakali či fotografovali rozrůstající se záplavu svíček. Často také řešili, kam vůbec svíci či květinu položit. Mezi přicházejícími byly i rodiny s malými dětmi a poklidnou atmosféru tak občas prořízlo dětské zavýsknutí či pláč. Dobrý výhled na pietní místo je z vyvýšeniny, ke které lidé stáli v řadě.

Mezi záplavou svíček a dalších předmětů stojí zaparkované auto, i to je těsně obestavěné svíčkami. Pokud by s ním chtěl majitel odjet, musel by nemalou část piety odklidit, stejně tak pokud by bylo třeba vyjet z vrat nedaleké garáže.

Zvláštní situaci komentovalo pár přítomných, nahlas i šeptem. Zapálit svíčku svému oblíbenému zpěvákovi přišla i Pražanka Petra Bůžková, Gottova smrt ji zasáhla. "Pieta je krásná, ale zas jestli se neomezují sousedi," uvedl k aktuální podobě okolí vily Gottových muž po jejím boku. Technická správa komunikací uvedla, že úklid pietního místa pravděpodobně provede v pondělí 14. října.

Rozloučení s Karlem Gottem se uskuteční v pátek v Paláci Žofín na Slovanském ostrově od 08:00 do 22:00. V sobotu začne v 11:00 zádušní mše pro pozvané hosty ve svatovítské katedrále na Pražském hradě.