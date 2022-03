K útoku v iráckém Irbílu se přihlásily íránské revoluční gardy

Bagdád - V blízkosti amerického konzulátu v Irbílu na severu Iráku dnes ráno místního času dopadlo několik raket. Podle údajů iráckého ministerstva vnitra byl jeden člověk lehce zraněn. Další zdroje uvedly, že rakety zřejmě neponičily budovu konzulátu. K odpovědnosti se přihlásily íránské revoluční gardy a akci charakterizovaly jako útok na izraelské strategické centrum v Irbílu.

Podle kurdských bezpečnostní sil bylo na hlavní město kurdského autonomního regionu vypáleno 12 balistických raket ze zahraničí.

Íránské revoluční gardy ve svém prohlášení uvedly, že rakety mířily na izraelské "strategické spiklenecké centrum" v Irbílu. Útočníkem je podle gard Izrael, který při vojenské operaci v Sýrii minulý týden zabil dva členy revolučních gard. Írán je spojenec Damašku a má v Sýrii svůj vojenský personál.

Televizní stanice Kurdistan24, která sídlí nedaleko amerického konzulátu, zveřejnila fotografie svého poničeného sídla. Stanice uvedla, že bude i nadále vysílat navzdory rozsáhlým škodám na technice.

Podle amerických zdrojů a představitelů kurdské samosprávy nebyl objekt konzulátu přímo zasažen. Podle agentury AP není jisté, zda byl konzulát cílem útoku. Budova konzulátu je nová a zatím v ní nikdo nepracuje.

Francouzské ministerstvo zahraničí v reakci upozornilo, že útok ohrožuje snahu o uzavření jednání o íránském jaderném programu. Rozhovory trvají od loňska ve Vídni a čeká se jejich zakončení.

Izraelská armáda k útoku uvedla, že zprávy zahraničních médií nekomentuje. Úřad izraelského premiéra se odmítl k věci vyjádřit.

Irácké milice spojené s Íránem opakovaně odpalují rakety na cíle používané Spojenými státy. Už dříve byl napaden i Irbíl. Rakety byly ale vždy odpalovány z irácké půdy, připomněla agentura DPA.

Milice spojené s Íránem požadovaly stažení amerických jednotek, které byly v zemi na podporu boje proti teroristické organizaci Islámský stát (IS). Americká bojová mise oficiálně skončila na konci loňského roku. Po stažení bojových jednotek mezinárodní koalice proti IS vedené USA by ale v Iráku ještě měli zůstat vojenští poradci.

Útok odsoudil irácký premiér Mustafá Kázimí a další přední iráčtí politikové. Premiér kurdských autonomních oblastí Masrúr Barzání hovořil o "teroristickém útoku“.