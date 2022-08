K úspěchu povede jen výkon na hranici možností, řekl kouč Slovácka Svědík

Istanbul - Podle trenéra Slovácka Martina Svědíka povede cesta k úspěchu přes tureckého vicemistra Fenerbahce Istanbul ve čtvrtečním třetím předkole Evropské ligy pouze přes výkon na hranici možností jeho hráčů.

"Ale jsme si vědomi, že ani to nemusí stačit," řekl sedmačtyřicetiletý kouč na tiskové konferenci na stadionu Fenerbahce. Na něm na celé Slovácko dýchla velikost klubu, který je devatenáctinásobným mistrem Turecka. "Chováme k soupeři respekt a jsme rádi, že můžeme už v předkole měřit síly s takovým gigantem. Chceme si zápas nejen užít, ale hlavně v něm odevzdat maximum, abychom i v domácí odvetě měli o co hrát," dodal.

Před půl rokem hrála Slavia s Fenerbahce v play off Evropské konferenční ligy a turecký klub vyřadila po dvou výhrách 3:2. "Tehdy vedl Fenerbahce jiný trenér. My jsme se v rozboru jeho hry nyní soustředili na dvojzápas s Dynamem Kyjev ve druhém předkole Ligy mistrů," řekl Svědík. Postup Kyjeva jej překvapil. "Fotbalově bych přivítal Dynamo jako našeho soupeře. V těch dvou zápasech bylo Fenerbahce lepší, ale v odvetě doplatilo na vyloučení a vypadlo," dodal.

Zatímco turecká liga ještě nezačala, Slovácko má za sebou remízu z úvodního kola v Brně. S nováčkem praktikovala různá rozestavení, což neušlo pozornosti tureckých médií. "Formaci určujeme s ohledem na soupeře, abychom ho co nejlíp eliminovali a dostávali se do jejich obrany. Mužstvo umí hrát vzadu na tři i čtyři obránce, chceme být vždy variabilní. V obou rozestaveních to ale bude chtít velmi precizní práci, neboť Fenerbahce má obrovskou kvalitu ve všech řadách," uvedl Svědík.

Trenér i celý tým se na zápas těší. "Čeká nás pořádná fotbalová atmosféra, jakou řada hráčů dosud nikdy nezažila, důležité bude, co předvedeme na hřišti a na to je třeba se koncentrovat," upozornil.

Pokud Slovácko přejde přes Fenerbahce, čeká jej ve 4. předkole EL Austria Vídeň, s níž by začalo 18. srpna v Rakousku. V případě vyřazení by Slovácko spadlo do play off Evropské konferenční ligy a o skupinu by si zahrálo s lepším z dvojice AIK Stockholm - Škendija Tetovo. V tom případě by 18. srpna začalo doma.

Čtvrteční zápas v Istanbulu má výkop v 19:00 hodin SELČ. Odveta se hraje za týden v Uherském Hradišti.