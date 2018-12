Praha - Školské odbory nesouhlasí se striktním omezením počtu asistentů pedagoga na jednoho ve třídě, jak to navrhuje ministerstvo školství v novele vyhlášky o společném vzdělávání dětí ve školách. Podle šéfa školských odborářů Františka Dobšíka by v některých případech měla být možná i výjimka. Odbory naopak vítají záměr omezit administrativu kolem podpory dětí, řekl Dobšík ČTK. Asociace ředitelů základních škol se podle svého zástupce Františka Halady k novele vyhlášky staví odmítavě.

Současná vyhláška umožňuje působení až čtyř pedagogických pracovníků v jedné třídě. Návrh předpokládá, že by ve třídě byl nanejvýš jeden učitel s jedním asistentem, případně dva učitelé najednou. Tento záměr kritizují některá ministerstva i další organizace, nelíbí se ani Asociaci speciálních pedagogů či spolku Pedagogická komora. Odmítají ho i školské odbory.

"Určitě by se tam mělo uvažovat o nějaké možnosti v kompetenci pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogických center, případně ředitele, zda by v nějakých výjimečných případech nemohli být přece jenom dva asistenti," uvedl Dobšík.

Další výtku mají odboráři k úsporám, kterých chce ministerstvo školství dosáhnout ve financování pomůcek. Úřad navrhl, aby se předepsané pomůcky či asistenti financovali pouze v případě, že zatím škole chybí. Zároveň by se napříště neměly proplácet podpůrné pomůcky v ceně do 500 korun, což by podle resortu mělo vést k roční úspoře kolem 15 milionů korun. Podle odborů by ale šlo o úsporu na úkor jiných částí rozpočtu, ze kterých by se nakonec tyto pomůcky stejně musely zaplatit.

Kladně se Dobšík vyjádřil ke snaze ministerstva o snížení administrativy. "Oceňujeme, že se zjednodušují některé postupy, jako třeba přístup k plánu pedagogické podpory, který není tak striktní a nebude se vyžadovat, takže rozhodně dojde ke snížení administrativní zátěže v některých případech," řekl.

Naopak člen Rady Asociace ředitelů ZŠ Halada se k návrhu vyhlášky staví celkově kriticky. Navrhovaný text podle něj neodpovídá tabulkám ve vyhlášce, vyplývají z něj hlavně změny k horšímu, více práce pro učitele, méně peněz pro asistenty a horší podpora pro děti. "Práce přibývá, respektive neubývá," prohlásil.

Úprava podle něj nepovede k avizovanému omezení počtu asistentů, protože vzhledem k jejich nedostatku ve třídách už v současnosti působí maximálně jeden. Rozdíl ale vznikne v jejich odměňování, řekl. Zatímco nyní mohli mít při větším počtu postižených ve třídě po součtu částečných úvazků i plný plat, napříště by se už úvazky sčítat neměly, vysvětlil. Plat asistenta by se pak podle něj počítal podle úvazku pro dítě, která je nejnáročnější.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) plánoval úpravu vyhlášky od té doby, co zhruba před rokem nastoupil do funkce. Podle jeho úřadu by měla vést k finančním úsporám, snížení administrativní zátěže škol a pedagogických poraden či k posílení sociálního začleňování handicapovaných dětí. Platit by mohla od 1. března.

Některá ministerstva a další organizace mají k předloženým změnám v takzvané inkluzi výhrady, protože podle nich odporují mezinárodním závazkům ČR. Podle spolku Pedagogická komora se nicméně tyto výtky nezakládají na relevantních informacích.